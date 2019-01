Paola Nappi | morta a 55 anni la giornalista del Tg Rai

ilfattoquotidiano

: È morta la nostra amica e collega Paola Nappi. Colpita da un grave malore mentre era inviata al Giglio per la trage… - TgrRaiToscana : È morta la nostra amica e collega Paola Nappi. Colpita da un grave malore mentre era inviata al Giglio per la trage… - firenzesulweb : Addio a Paola Nappi, giornalista del Tg Rai della Toscana - LetiziaFirenze : Che notizia straziante Era stata colpita da malore all'isola del Giglio mentre lavorava come inviata RAI. Spesso in… -

(Di mercoledì 9 gennaio 2019) Ladel Tg Rai della Toscana,, èieri sera in ospedale a Livorno.era da lungo tempo malata: si era sentita male mentre era inviata all’isola del Giglio per il naufragio della Costa Concordia, nel 2012. Fece l’ultimo servizio per il tg del primo pomeriggio e in serata fu colta da malore. Le sue condizioni apparvero subito gravi. Da quel momento non solo non è più riuscita a lavorare, ma si può dire che non si sia più ripresa.Cordoglio per la scomparsa dellaè stato espresso dal segretario generale della Fnsi, Raffaele Lorusso, dal presidente dell’Ast Sandro Bennucci, e da tutti i componenti degli organismi dirigenti della Federazione nazionale della stampa e dell’Associazione Stampa Toscana. “si sentì male sul lavoro, il 13 febbraio 2012, mentre stava seguendo, all’Isola del Giglio, il dramma del naufragio della Concordia ...