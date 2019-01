Lazio | i tifosi festeggiano in Piazza della Libertà i 119 anni del club Tensione con la

Lazio - scontri tra tifosi e polizia alla festa per i 119 anni : Cori, bandiere, fumogeni e spettacoli pirotecnici: come ogni anno, i tifosi della Lazio si sono dati appuntamento a piazza della Libertà a Roma, per festeggiare il 119° anniversario del club biancoceleste, fondato il 9 gennaio ...

Mercato Inter - sollievo dei tifosi Lazio : Milinkovic non è la prima scelta... : Tutti i nomi del Mercato Inter. Come riporta il Corriere dello Sport, sulla lista della spesa di Marotta c'è sempre Sergej Milinkovic-Savic. Non solo: spunta l'ipotesi Toni Kroos per l'Inter in ottica giugno. Liberi dalle grinfie della UEFA, i dirigenti Interisi ...

Stop a striscione : 'Un ultras non muore mai'. Scioperano i tifosi della Lazio : Gli Irriducibili decidono di scioperare e uscire dallo stadio al fischio d'inizio di Lazio-Torino. La protesta nasce dal divieto della polizia di far entrare uno striscione, esposto prima della gara ...

La domenica degli ultrà : colpito un bus di tifosi granata - si svuota la curva della Lazio : Il calcio italiano ha trascorso una domenica sotto l'occhio delle forze dell'ordine, dopo che mercoledì scorso negli scontri tra tifosi dell'Inter e del Napoli è morto un ultrà dell'Inter , Daniele ...

Morte tifoso Inter - vietato l’ingresso di uno striscione : i tifosi della Lazio abbandonano la Curva : Protesta da parte dei tifosi della Lazio. La Curva Nord biancoceleste si è svuotata nella zona di solito occupata dagli ultras degli Irriducibili Lazio in occasione della gara contro il Torino. E’ il gesto degli Irriducibili, in segno di protesta contro la decisione di non far entrare nello stadio, in occasione della gara di campionato, lo striscione in ricordo di Daniele Belardinelli, il tifoso dell’Inter morto in seguito agli ...

L’Atalanta ora può (addirittura) sognare la Champions - Zapata stende la Lazio e manda in visibilio i tifosi : Un gol lampo di Zapata decide il posticipo della Serie A, tra Atalanta e Lazio finisce 1-0: importante vittoria per la squadra di Gasperini L’Atalanta, con la vittoria appena rimediata allo stadio Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo contro la Lazio, vola al sesto posto della classifica di Serie A. La squadra di Gasperini, grazie ad un gol lampo di Duván Zapata, si prende il posticipo della sedicesima giornata di campionato e ...

Lazio-Eintracht - carabiniere aggredito dai tifosi : estrae la pistola - ma indietreggia : Immagini forti e preoccupanti in un video girato a Roma dopo la sfida di Europa League tra Lazio ed Eintracht Francoforte di giovedì scorso. Un carabiniere che stava effettuando un servizio di ...

Disordini Lazio-Eintracht - Assoturismo : “Indignati per la mancata gestione dei tifosi tedeschi” : “Assoturismo Confesercenti rimane indignata per la mancata gestione dei tifosi tedeschi in centro, liberi di sporcare e di devastare quello che incontrano“. Secondo l’associazione, le misure di ordine pubblico non avrebbero limitato a dovere le scorribande dei tifosi dell’Eintracht Francoforte, che ieri hanno causato Disordini a Roma e si sono resi protagonisti di scontri con la Polizia. “Un copione già visto ...

Lazio - tornano Marusic e Badelj. Vietata la trasferta di Bergamo ai tifosi : Marusic e Badelj. Getty Bilancio negativo in campo e fuori il giorno dopo la partita di Europa League tra Lazio ed Eintracht Francoforte. In campo la squadra di Inzaghi ha collezionato la sesta ...

Scontri Lazio-Eintracht : due tifosi tedeschi aggrediti nella notte a Trastevere : Lazio-Eintracht, due tifosi tedeschi sono stati aggrediti a Trastevere durante la notte: aggressori col volto coperto da sciarpe e cappelli Due tifosi tedeschi sono stati aggrediti ieri notte a Trastevere da un gruppo di ragazzi con mazze e bottiglie dopo il mach di Europa Legue Lazio-Eintracht Francoforte. A quanto si apprende gli aggressori, con il volto travisato da sciarpe e cappellini, sono stati notati da una pattuglia di carabinieri ...

SCONTRI TRA TIFOSI PER Lazio-EINTRACHT : FERMATI 5 TEDESCHI/ Ultime notizie - grande paura tra i residenti : LAZIO-EINTRACHT, SCONTRI tra TIFOSI: FERMATI 5 TEDESCHI, carica di alleggerimento della polizia. Ultime notizie Roma, incidenti anche a gara in corso

Lazio-Eintracht : petardi all'Olimpico - tifosi tedeschi tentano invasione di campo : Lazio-Eintracht ad alta tensione. Dopo gli scontri tra tifosi tedeschi e polizia fuori a Ponte della Musica , qui la notizia , , gli ultras della squadra di Francoforte hanno continuato a creare ...

Lazio-Eintracht - i tifosi tedeschi saccheggiano un supermercato : Tensione a Roma, dove un gruppo di tifosi tedeschi è entrato in un supermercato in zona Stadio Olimpico saccheggiandolo e danneggiandolo: i supporter hanno rubato bottiglie di alcolici. Nel corso ...

Lazio-Eintracht - tifosi tedeschi vergognosi : all’Olimpico succede di tutto : Lazio-Eintracht Francoforte è la gara dell’ultima giornata di Europa League che si sta giocando all’Olimpico, i tifosi tedeschi protagonisti assoluti Lazio-Eintracht si sta giocando in questi minuti allo stadio Olimpico, gara valida per l’ultima giornata della fase a gironi di Europa League. A tenere banco ci sono però i tifosi tedeschi, ancor più dello spettacolo in campo. Sta succedendo di tutto sugli spalti, dopo che ...