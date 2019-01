Gommoni veloci offshore a 2500€ Così i terroristi arrivano in Italia : Blitz antiterrorismo dei Ros di Palermo. Traversate dalle coste maghrebine a quelle trapanesi a bordo di natanti off-shore per 2500 euro a testa. "Rischiate un esercito di kamikaze in Italia" Segui su affarItaliani.it