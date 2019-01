Brexit | May dovrà presentare un Piano B se perde nel voto del 15 gennaio

Brexit - il Parlamento impone a May un Piano B : La May ha infatti agitato sin qui lo spauracchio di un Brexit senza accordo cheavrebbe conseguenze devastanti per l'economia nazionale. I suoi oppositori - che secondo quest'ultima votazione ...

Theresa May guiderà nuova commissione del governo per preparare "hard Brexit" - : Questa struttura garantirà inoltre i contatti necessari con Bruxelles e le autorità europee nel caso la Brexit si concretizzi secondo questo scenario. La premier britannica Theresa May guiderà la ...

Brexit : a Londra il 15 gennaio voto sul piano May : Ore decisive per la Brexit. Il Parlamento inglese voterà il piano della premier Theresa May il 15 gennaio. La Gran

Theresa May difende l'accordo sulla Brexit : "In gioco il cibo in tavola delle famiglie inglesi" : Theresa May in trincea: in un articolo per il Mail on Sunday avverte i parlamentari intenzionati a bocciare il suo accordo con l'Unione Europea sulla Brexit che se non sosterranno la sua intesa, la democrazia britannica potrebbe subire dei danni e allo stesso tempo molti britannici potrebbero perdere il lavoro.I suoi oppositori, scrive May, "devono realizzare che stanno facendo correre dei rischi alla nostra democrazia", e dovrebbero anche ...

Brexit : nel pomeriggio nuovo colloquio May-Juncker : colloquio telefonico tra il Presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker e la Premier britannica Theresa May atteso per il pomeriggio di oggi, 4 gennaio. colloquio che intende aggiornare ...

Brexit - se il piano May viene bocciato il 29 marzo può saltare il divorzio : L'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea è diventata a tutti gli effetti una corsa a ostacoli. Ora lo ammette anche Liam Fox, ministro del Commercio e soprattutto Brexiter della...

La Brexit potrebbe non esserci - il ministro : 'Probabilità al 50% se salta il piano May' : L'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea è diventata a tutti gli effetti una corsa a ostacoli. Ora lo ammette anche Liam Fox, ministro del Commercio e soprattutto Brexiter della prima ora. ...

E se a Theresa May riuscisse il miracolo sulla Brexit? : Il Project Fear imbastito nel 2016 dall’allora premier David Cameron con il suo cancelliere George Osborne altro non ha fatto che alimentare il risentimento popolare e spingere il Leave alla vittoria sul Remain. Ma il suo successore a Downing Street, Theresa May, ha deciso comunque di avviare, prima

Brexit - altro colpo di scena in vista? Nel governo May c'è chi ragiona su un secondo referendum : Brexit: altro colpo di scena all'orizzonte? Per la prima volta, infatti, un esponente del governo britannico esce ufficialmente allo scoperto e apre alla possibilità di un secondo referendum sulla ...

Putin a tutto campo : dubita per ritiro Usa dalla Siria - difende Brexit di May : ... un palcoscenico a cui comunque il presidente russo non vuole rinunciare ma da cui si offre al mondo con la solita solennità figlia di una nostalgia per il passato che non passerà mai. Dubbi e ...

Brexit - Jeremy Corbyn contro Theresa May. Avrebbe detto : 'Stupid Woman'. Il video del labiale - Sky TG24 - : Il leader laburista dopo uno scambio acceso con la premier alla Camera dei Comuni non si sarebbe trattenuto e Avrebbe borbottato l'offesa. Immediata la richiesta di spiegazioni. "Ha detto stupide ...

Brexit - voto dal 14/1. Corbyn annuncia : "Sfiducia alla May" : La premier britannica si prepara a una nuova mozione di sfiducia. È trascorsa meno di una settimana dalla sfiducia interna al suo Partito conservatore che già la attende un nuovo banco di prova. Ieri ...