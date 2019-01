Asti | ancora un pedone investito in città

Walter Nudo : “Vivo ancora in cAstità”. Barbara d’Urso apprezza e svela il "giuramento" : A Pomeriggio Cinque la conduttrice ha rivelato al vincitore del GF Vip la promessa fatta a Francesca Cipriani, da mesi...

Walter Nudo : «L'Astinenza dal sesso continua ancora - ormai dura da 13 mesi» : 'La mia astinenza dal sesso ? Sì, sta continuando, ormai dura da 13 mesi '. Un Walter Nudo sincero, capace di raccontarsi a 360°, quello che è ospite di Barbara D'Urso a Pomeriggio Cinque . Elena ...

Ski cross - Coppa del Mondo San Candido 2018 : Jonathan Midol vince davanti al fratello BAstien - Smith la spunta ancora su Naeslund. Fantelli 7^ - male Klotz : Grande spettacolo a San Candido per la seconda tappa di Coppa del Mondo 2018-2019 di ski cross, disciplina dello sci freestyle. La svizzera Fanny Smith ha bissato il successo ottenuto all’esordio stagionale ad Arosa allungando sulla svedese Sandra Naeslund in classifica generale. Doppietta francese al maschile con i fratelli Midol assoluti protagonisti, mentre l’azzurro Siegmar Klotz è stato eliminato ai quarti di finale gettando ...

Pallamano femminile - Europei 2018 : fantAstica Norvegia! Olanda sconfitta 29-16 - scandinave ancora in corsa : La Norvegia c’è, e nella quarta giornata del gruppo II degli Europei di Pallamano femminile batte un colpo fortissimo, sconfiggendo 29-16 l’Olanda di Estavana Polman, alimentando così le speranze di qualificazione alle semifinali. Una gara sostanzialmente senza storia, decisa dal 5-0 iniziale in favore delle scandinave, che controllano poi per tutta la prima frazione, chiusa 15-7, grazie ad una difesa incredibile e a qualche errore ...

CAsting ancora aperti per alcuni programmi RAI e per uno spot pubblicitario : Casting tuttora aperti per alcune note trasmissioni in onda su canali RAI come Detto Fatto e Soliti Ignoti - Il Ritorno, alla ricerca, rispettivamente, di varie figure (che vanno da soggetti interessati ai consigli di esperti fino alla partecipazione come modelli/e) e di numerosi concorrenti. Sono inoltre aperte le selezioni gestite da Galaxia Casting per la realizzazione di un importante spot pubblicitario. Detto Fatto e Soliti Ignoti - Il ...

Ancora un pAsticcio a Torino. In ritardo per le celebrazioni su Leonardo : Gli Enti del territorio coinvolti nella programmazione sono: l'Università degli studi di Torino, il Politecnico di Torino, Centro Scienza, la Venaria Reale, il Polo dei Musei Scientifici della Città, ...

Ancora fAstidiosi problemi EA Sports e FIFA 19 oggi 18 novembre : nuovo down in piena WL : Si registrano anche oggi 18 novembre alcuni problemi EA Sports e FIFA 19 qui in Italia. Attorno alle 11 del mattino, infatti, tantissimi utenti hanno fatto sapere di aver riscontrato un vero e proprio down coi server che consentono di giocare online ad una serie di giochi, tra cui uno dei titoli più popolari di tutto il 2018 per quanto concerne il calcio. Cerchiamo dunque di riepilogare le informazioni fino a questo momento trapelate, ...

Animali fantAstici – I crimini di Grindelwald - J.K.Rowling è ancora lì : carta - penna e calamaio magico : Un paio di hurrà e parecchi sbadigli. Newt Scamander è tornato. Ma non è che ci sia da strapparsi i capelli. Animali fantastici – I crimini di Grindelwald, diretto da David Yates (dal 15 novembre 2018 al cinema) non conferma gli entusiasmi del primo folgorante capitolo. J.K.Rowling è ancora lì, carta, penna e calamaio magico, a svolazzare su uno script che sembra avere continuamente bisogno di parentesi curve, quadre, graffe. Newt (Eddie ...

Animali ancora più fantAstici con il 4K di Infinity : Animali fantastici e Dove Trovarli Animali fantastici e dove trovarli, il film del 2016 ambientato nell’universo della saga di Harry Potter, è a disposizione -anche in qualità 4K- su Infinity. La sceneggiatura della pellicola è stata scritta dalla stessa J.K. Rowling, celebre autrice della saga, mentre la regia è stata di David Yates (lo stesso degli ultimi quattro film di Harry Potter, e di The legend of Tarzan). Nell’eccellente cast sono ...