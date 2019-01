U&D | Sara Affi Fella rompe il silenzio | ' Sono anoressica | mi segue uno psicologo'

Sara Affi Fella appare di nuovo sui social in seguito allo scandalo a U&D - Foto : Sara Affi Fella ritorna nuovamente sui social. L'ex tronista di Uomini e donne, protagonista dello scandalo che qualche mese fa l'ha travolta e l'ha portata al centro delle polemiche, è riapparsa su Instagram in una serie di stories che sono state pubblicate in queste ore da una sua amica. Negli scatti la vediamo felice e sorridente dopo aver trascorso un ultimo periodo decisamente difficile. Il ritorno di Sara Affi Fella su Instagram dopo la ...

U&D : Gemma lascia Paolo - Sossio e la dedica ad Ursula : 'sarà mia per sempre' : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi in onda da lunedì a venerdì su Canale 5. Le ultime novità si soffermano su Gemma Galgani e Sossio Aruta, due protagonisti del trono over. Se la dama torinese è stata accusata di aver preso in giro Paolo, l'ex calciatore ha scritto un messaggio sul suo profilo Instagram per difendere i sentimenti che prova per Ursula. Gemma Galgani criticata per aver ...

U&D - Sara Affi Fella dopo lo scandalo pubblicizza un centro estetico vicino Napoli : Sara Affi Fella, ex tronista di Uomini e Donne, dopo aver perso vantaggiosi contratti con gli sponsor, ha ripreso a lavorare pubblicizzando un centro estetico in provincia di Napoli, come si legge sulle pagine di Novella 2000. La ragazza è stata per lungo tempo al centro del gossip, avendo tradito la redazione del programma di Maria De Filippi non avendo rivelato, stando alle dichiarazioni del suo ex Nicola Panico, di essere ancora fidanzata con ...

U&D - la De Filippi torna sulla delusione di Sara e si scontra con Riccardi : Nella puntata del trono classico di Uomini e donne andata in onda ieri 15 novembre 2018, Maria De Filippi è tornata a parlare dello scandalo di Sara Affi Fella, l'ex tronista che come tutti ricorderanno ha nascosto di essere fidanzata durante tutta la durata del trono. Lo scandalo, scoppiato a seguito delle rivelazioni dell'allora fidanzato Nicola Panico, aveva portato alla luce tutti i retroscena dell'incresciosa vicenda e che come abbiamo ...

U&D - 'Ora posso morire felice' : lo strano sfogo di Nicola Panico sarebbe rivolto a Sara : Nicola Panico torna al centro dell'attenzione sul web. L'ex compagno dell'ex tronista di Uomini e Donne [VIDEO], Sara Affi Fella, si è recentemente lasciato andare ad un duro sfogo nei confronti di un destinatario anonimo. Ma come è possibile immaginare, le sue parole potrebbero e lo sono quasi sicuramente essere rivolte proprio a Sara la quale, secondo le stesse, sarebbe stata tradita dal suo nuovo fidanzato. Chi di corna ferisce di corna ...