Sabato in piazza i mille No al governo Lega-M5S

Il rapper Gue' Pequeno e Franco Ricciardi in Piazza Castello Sabato 5 Novembre : La conferma è arrivata questa notte da parte dell'assessore Oberdan Picucci con delega agli spettacoli e alla promozione Turistica. Si esibiranno su un palco che sarà allestito in Piazza Castello ...

Manovra - Sabato alle 11 deputati Pd in piazza : 'Governo pericoloso' : Roma, 27 dic., askanews, - 'sabato alle 11 a Roma, davanti alla Camera dei deputati a Montecitorio. Contro un governo pericoloso per gli italiani. Contro una Manovra che raddoppia le tasse al ...

Mazara. Sabato 22 Dicembre la ´Spincia Solidale´ in Piazza Mokarta : LA "SPINCIA SOLIDALE" Sabato 22 Dicembre dalle 17,30 in Piazza Mokarta Le Associazioni: "I Vicoli del Mediterraneo" e "Teniamoci per mano onlus", con il patrocinio della Città di Mazara del Vallo, ...

Accensione dell'albero di Natale a Firenze in Piazza Duomo : l'appuntamento è per Sabato : L'Accensione dell'albero di Natale a Firenze è prevista per la metà pomeriggio di sabato 8 dicembre. Come ogni anno, anche per il 2018 l'illuminazione dell'abete natalizio fiorentino partirà nel giorno dell'Immacolata in concomitanza con l'Accensione dell'albero in Piazza Santa Maria Novella e con l'inizio di un'altra luminosa iniziativa quale il F-Light Firenze Light Festival. Prima del tradizionale evento, il centro storico cittadino sarà ...

Natale a Ravenna. Accensione dell'albero in piazza del Popolo questo pomeriggio - Sabato 1° dicembre : questo pomeriggio, sabato 1° dicembre, alle ore 17, la nuova edizione di Christmas in Ravenna sarà inaugurata con l' Accensione dell'albero in piazza del Popolo e verrà accompagnata da un doppio ...

Sabato Imola si illumina per il Natale con l'albero - il presepe e l'orsetto in piazza : Mostre, concerti, spettacoli teatrali, rassegne di film, attività, giochi, giostre, laboratori per i più piccoli, animazioni, corteo storico con fiaccolata, trenino lillipuziano, degustazioni, ...

Xiaomi potrebbe aprire Sabato un nuovo Mi Store in Piazza Duomo a Milano : Dopo la conferma ufficiale dell'imminente apertura di due nuovi Mi Store, sembra che ne sarà inaugurato un quindi in Piazza Duomo a Milano L'articolo Xiaomi potrebbe aprire sabato un nuovo Mi Store in Piazza Duomo a Milano proviene da TuttoAndroid.

ASSOCIAZIONE AVEDEV - Sabato 1 dicembre dalle 15.30 alle 16.30 con sosta in fondo al Listone di piazza Trento Trieste : Sette cani ospiti del Canile municipale a passeggio in città per il progetto 'Adottami' 28-11-2018 / Giorno per giorno Si chiamano Boff, Ciccia, Kaila, Cabir, Sharon, Rover e Nabuc e sono sette cani ...

"Gilet gialli" Sabato ancora in piazza : 0.01 I "gilet gialli" non si fermano: al termine dell'incontro a Parigi con il ministro della transizione ecologica De Rugy, due portavoce del movimento hanno manifestato delusione e confermato l'invito a una nuova manifestazione sabato prossimo nella capitale francese, agli Champs-Elysées. Dietro la protesta il continuo rincaro del prezzo dei carburanti e le ulteriori tasse decise dal governo per finanziare il passaggio a mezzi elettrici o ...

Gilet gialli - in piazza Sabato prossimo : 9.00 I Gilet gialli non intendono fermare la loro protesta e annunciano una nuova mobilitazione per sabato prossimo. Ieri scontri e scenari da guerriglia metropolitana nel pieno centro della capitale francese, Su Facebook,la pagina ufficiale del movimento contro il caro carburanti lancia il nuovo appuntamento agli Champs Elysées: "Capitolo 3, Macron si dimetta". Obiettivo "5 milioni di francesi in strada! Il nostro ...

A Roma in piazza di Porta San Giovanni - Sabato 17 novembre : In vista della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, prevista per il 25 novembre, il camper della Polizia di Stato del progetto '…Questo non è amore', continua a partecipare ...

Raggi : Sabato sarò in piazza per salutare ragazzi “sempre con Virginia” : Roma – “Ciao a tutti ‘Sempre con Virginia’, so che state organizzando una nuova manifestazione in piazza del Campidoglio per sostenermi. Vi ringrazio moltissimo, mi arriva il vostro affetto e voglio dirvi che sabato saro’ in piazza a salutarvi”. “Voglio anche ringraziarvi perche’ la scorsa settimana avete ascoltato il mio appello e avete rimandato questa manifestazione che era gia’ stata ...

M5S - il Sabato di fuoco tra la piazza «Sì Tav» a Torino e la sentenza Raggi a Roma : Due città, due sindache del Movimento, due simboli: dalle vittorie a Roma e Torino nel 2016 è partita la scalata dei Cinque Stelle a Palazzo Chigi. Da quelle il Movimento teme possa scatenarsi adesso l’inizio del declino, in un momento già complicato dal gelo nei rapporti con la Lega al Governo e dal confronto teso con l’Europa sulla manovra...