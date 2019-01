ilfattoquotidiano

: “Palpeggiata ovunque”, il video di Wanda Nara in camerino fa discutere. Poi si scatena sul… - TutteLeNotizie : “Palpeggiata ovunque”, il video di Wanda Nara in camerino fa discutere. Poi si scatena sul… - Cascavel47 : “Palpeggiata ovunque”, il video di Wanda Nara in camerino fa discutere. Poi si scatena sul toro e finisce con l’inc… -

(Di martedì 8 gennaio 2019) Diversi secondi in sella al toro meccanico e, alla fine, l’incidente sexy. Ildi, a una festa, è stato documentato dagli amici e pubblicato sui social: la showgirl 32enne, moglie dell’attaccante nerazzurro Mauro Icardi, ha sfidato il tradizionale gioco del toro meccanico ma alla fine è stata disarcionata. In queste ore la agente argentina sta facendoper un altro filmato, finito sempre su Instagram: prima di uno shooting, in, viene truccata dal proprio truccatore che, potendo toccarein parti proibite, ha suscitato l’invidia degli utenti.L'articolo “Palpeggiata ovunque”, ildiinfa. Poi sisul toro e finisce con l’incidente hot proviene da Il Fatto Quotidiano.