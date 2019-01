MotoGP | Rainey | ' Marquez attento | Lorenzo presserà subito'

MotoGP - parla Rainey : “Marquez dovrà stare attento a Lorenzo - partirà subito all’attacco” : Sarà sicuramente l’elemento di più interesse per la prima parte di stagione del Mondiale di MotoGP : i due fenomeni spagnoli, Marc Marquez e Jorge Lorenzo , saranno nello stesso Team, ovviamente la Honda ufficiale. Ci sarà rivalità? Ad esprimersi in un’intervista su Motorsport è stato Wayne Rainey , tre volte iridato in carriera: “Marquez ha i suoi punti di forza, ma ha anche i suoi punti deboli, e in questo deve migliorare. ...

MotoGP – Rainey striglia Marquez : “cadute? Per Marc non è necessario correre certi rischi” : Wayne Rainey e le cadute di Marc Marquez: l’ex campione del mondo tra consigli e strigliate al campione del mondo Manca sempre meno alla stagione 2019 di MotoGp: gli appassionati delle due ruote non vedono l’ora di vedere nuovamente i propri idoli in pista, a lottare per la vittoria dei Gp in giro per tutto il mondo. Grande attesa per la nuova avventura in Honda di Jorge Lorenzo, che dividerà i box col campione del mondo Marc ...