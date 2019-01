Morto William Sheppard | popolare attore della saga di Star Trek

E' Morto William Goldman - sceneggiatore di 'Tutti gli uomini del Presidente' : Lutto nel cinema statunitense. È morto a 87 anni William Goldman, il quale si è spento ieri nella sua casa di New York a causa di un tumore al colon. Il noto scrittore e sceneggiatore, vincitore di due Premi Oscar per la miglior sceneggiatura per 'Butch Cassidy' (nel 1970) e per 'Tutti gli uomini del Presidente' (nel 1977). Per quanto riguarda il primo film il copione era originale, mentre per quanto concerne secondo era tratto dall'omonimo ...

Cinema in lutto : è Morto William Goldman - due Oscar per la sceneggiatura : Il mondo Cinema perde un altro pezzo da novanta. È stata la figlia Jenny ad annunciare il decesso di William Goldman, il leggendario sceneggiatore e scrittore che ha collezionato successi in quasi 50 anni di carriera che si è spento venerdì 16 novembre 2018 all’età di 87 anni. Secondo quanto riporta Variety, Goldman stava lottando contro un cancro al colon e la polmonite. Le sue condizioni di salute si sarebbero poi aggravate e le complicazioni ...

Morto lo sceneggiatore premio Oscar William Goldman : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Morto lo sceneggiatore premio Oscar William Goldman : È Morto a Manhattan a 87 anni lo sceneggiatore due volte premio Oscar William Goldman. Premiato per il suo lavoro per celebri film come 'Butch Cassidy and the Sundance Kid' e...

Morto William Goldman - lo sceneggiatore che ha vinto due Oscar - : Considerato una leggenda a Hollywood, era malato di cancro e si è spento nella sua casa di Manhattan. È stato premiato nel 1970 per la miglior sceneggiatura originale per il film "Butch Cassidy" e nel ...

Addio William Goldman - Morto lo sceneggiatore premio Oscar per Tutti gli uomini del Presidente : William Goldman, lo sceneggiatore premio Oscar per Butch Cassidy and the Sundance Kid e Tutti gli uomini del Presidente, è morto il 16 novembre nella sua casa di Manhattan circondato da famiglia e amici. Aveva 87 anni ed era malato di cancro. Considerato una leggenda a Hollywood, Goldman aveva scritto anche i copioni di The Princess Bride, Marathon Man, The Stepford Wives e Chaplin. Oltre che per le sceneggiature era famoso per le revisioni sul ...