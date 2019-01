Mercato americano positivo

Giornata da dimenticare per il Mercato americano : Segno meno per il listino USA , in una sessione caratterizzata da ampie vendite sui timori di shutdown , cioè il blocco di tutti gli uffici federali causato dal mancato accordo sul bilancio dello ...

Nier : Automata Game of the YoRHa Edition è stato classificato sul Mercato nordamericano : Sembra proprio che per Nier: Automata le sorprese non siano ancora finite. Come riporta EuroGamer infatti, l'ente americano per la classificazione dei videogiochi (ESRB) ha valutato quella che sembrerebbe essere una nuova edizione di Nier: Automata per ilo mercato nordamericano.Nel database è spuntata infatti una "Nier Automata Game of the YoRHa Edition", e considerando che né Square Enix ne Platinum Games hanno annunciato nulla del genere, ...