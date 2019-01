Cori | l' Uefa ribadisce | ' Nei casi di razzismo rispettare il protocollo'

Agnelli contro la sospensione per Cori razzisti. L’Eca non in linea con la Uefa? : Eca contro Uefa? Nell’escalation di tweet e comunicati sul caso-Koulibaly, abbiamo notato una contrapposizione istituzionale non da poco. Da una parte c’è Andrea Agnelli, presidente della Juventus e dell’Eca; dall’altra, la Uefa e il sindacato dei calciatori FIFPro. Il motivo del contendere è la sospensione delle partite per cori razzisti. Una soluzione che viene sostenuta dall’Uefa e che invece è stata (ampiamente) ...

Inter-Napoli - Cori razzisti contro Koulibaly – Interviene anche l’UEFA : “preoccupati per questo incidente razzista” : anche l’UEFA dice la sua dopo i cori razzisti durante Inter-Napoli contro Koulibaly: il comunicato stampa Un episodio davvero spiacevole, mercoledì sera, durante la sfida di Serie A tra Inter e Napoli. I cori razzisti contro Koulibaly hanno scatenato infinite polemiche, costringendo anche la UEFA a dire la sua: “FIFPro e Uefa condannano congiuntamente le offese razziste nei confronti del giocatore del Napoli, Kalidou Koulibaly, ...

La Uefa sui Cori contro Koulibaly : 'Non rispettato il protocollo anti-razzismo' : FIFPro e Uefa sostengono le autorità calcistiche italiane in qualsiasi ulteriore misura che sarà presa per contrastare il razzismo negli stadi, per cui FIFPro e Uefa hanno una politica di tolleranza ...

FIFPro e UEFA - ferma condanna dei Cori razzisti a Koulibaly : Le due organizzazioni hanno condannato duramente gli episodi verificatosi durante Inter-Napoli, esprimendo solidarietà al giocatore. L'articolo FIFPro e UEFA, ferma condanna dei cori razzisti a Koulibaly è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.