Salvini sposa la legge degli ultrà: «Niente partite sospese per razzismo, né divieto di trasferte»

(Di lunedì 7 gennaio 2019) I cori discriminatori da oggi sono protetti Il calcio italiano e glihanno trovato un ottimo paravento. Matteoha posto l’Italia del calcio fuori dell’Europa, come peraltro avevano già fatto Gravina (presidente Figc) e Nicchi (arbitri) con le loro dichiarazioni. Non ci sarannoper buu razzisti né tantomeno per cori discriminatori. Alla domanda precisa: “e se dovesse ripetersi quel che è successo a Milano per Inter-Napoli?”, la risposta è stata: «Mi auguro che non succederà». In precedenza aveva detto: «Ho condiviso la decisione di non sospendere la partita. È molto scivoloso il tema della sospensione dellein caso di cori offensivi: rischiamo di mettere in mano a pochi il destino di tanti. Io preferisco prevenire e non lasciare potere di ricatto ad una frangia minoritaria. E poi è difficile trovare criteri oggettivi per la decisione». Da ...