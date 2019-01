Dakar 2019 - risultati Prima tappa camion e quad : Nikolaev e Cavigliasso centrano il bersaglio grosso nella “Lima-Pisco” : Potremmo definirla la giornata delle conferme per quanto riguarda i camion e i quad al termine della prima tappa “Lima-Pisco” di questa Dakar 2019. Lungo gli 84 km della prima speciale della Maratona del deserto, nella gara riservata ai mezzi pesanti, il russo Eduard Nikolaev ha fatto la differenza, iniziando la propria scalata al terzo sigillo nell’Odissea motoristica. L’alfiere del Kamaz-Master ha impresso il proprio ...

Dakar 2019 : Prima tappa ad Al-Attiyah e Barreda : La sabbia non è mai stata tra i migliori amici dell'asso alsaziano, costretto anche a guidare una vettura di un team privato, la PH Sport, e certo non tra le più performanti del lotto: per lui il ...

Dakar 2019 – La Prima tappa a Nasser Al-Attiyah e Joan Barreda Bort : La prima tappa della Dakar 2019 si è appena conclusa: vincono Nasser Al-Attiyah nella categoria auto e Joan Barreda Bort tra i piloti in sella alle moto Nella prima tappa della Dakar 2019, che da Lima è giunta a Pisco, il principe qatariota Nasser Al-Attiyah per la categoria auto e lo spagnolo Joan Barreda Bort tra le moto, trionfano sui competitor. La frazione inaugurale della competizione rallistica di 331 chilometri Barreda Bort, in ...

Dakar 2019 - risultati Prima tappa auto : Nasser Al-Attiyah domina la speciale Lima-Pisco - Carlos Sainz alle sue spalle : Parlare di dominio forse potrebbe sembrare esagerato ma rispecchia la prestazione di Nasser Al-Attiyah sulla sua Toyota nella prima tappa “Lima-Pisco” della Dakar 2019. 84 km di prova speciale letteralmente divorati dal qatariano che, fin dalle prime battute, ha messo il proprio marchio su questo esordio. Si immaginava che un percorso “sabbioso” potesse essere particolarmente adatto all’auto nipponica. Ebbene, le ...

Dakar 2019 - risultati Prima tappa auto : Nasser Al-Attiyah domina la speciale Lima-Pisco - Carlos Sainz alle sue spalle : Parlare di dominio forse potrebbe sembrare esagerato ma rispecchia la prestazione di Nasser Al-Attiyah sulla sua Toyota nella prima tappa “Lima-Pisco” della Dakar 2019. 84 km di prova speciale letteralmente divorati dal qatariano che, fin dalle prime battute, ha messo il proprio marchio su questo esordio. Si immaginava che un percorso “sabbioso” potesse essere particolarmente adatto all’auto nipponica. Ebbene, le ...

Dakar 2019 - risultati Prima tappa moto : Joan Barreda trionfa davanti a Quintanilla ed a Brabec. L’armata KTM insegue : Giorno di spettacolo e giorno di esordio nella Dakar 2019. La “Lima-Pisco” di 247 km, 84 dei quali di prova speciale, ha dato il via alle danze ed alcuni aspetti interessanti si sono potuti notare questo avvio nella Maratona del deserto. Nella gara riservata alle moto, lo spagnolo Joan Barreda, in sella alla Honda, è stato devastante in questa stage 1, interpretata in maniera magistrale. Praticamente davanti a tutti fin dal primo ...

Dakar 2019 - risultati Prima tappa moto : Joan Barreda trionfa davanti a Quintanilla ed a Brabec. L’armata KTM insegue : Giorno di spettacolo e giorno di esordio nella Dakar 2019. La “Lima-Pisco” di 247 km, 84 dei quali di prova speciale, ha dato il via alle danze ed alcuni aspetti interessanti si sono potuti notare questo esordio nella Maratona del deserto. Nella gara riservata alle moto, lo spagnolo Joan Barreda in sella alla Honda è stato devastante in questa stage 1, interpretata in maniera magistrale. Praticamente davanti a tutti fin dal primo ...

Snowboard - Coppa del Mondo Bad Gastein 2019 : Prima tappa per il PSL - Roland Fischnaller vuol continuare a sognare : Si apre il programma per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Snowboard parallelo in questo 2019. Il primo appuntamento dell’anno va in scena in Austria, a Bad Gastein, dove sarà protagonista il PSL, all’esordio in stagione dopo i due PGS tra Carezza e Cortina d’Ampezzo. L’Italia si è esaltata nelle tappe di casa e ora va a caccia di conferme anche nella specialità non olimpica. Il più atteso è sicuramente Roland ...

Dakar 2019 - domani la Prima tappa Lima-Prisco : programma - orari e tv. Come vederla in streaming : 5541 km totali, 2889 km di prove speciali con il 70% di fondo sabbioso in 10 tappe. Signore e signori, questa è la Dakar 2019 giunta alla sua 41esima edizione, l’undicesima in Sud America e la prima solo nel territorio peruviano. Un percorso nel quale il coraggio, la voglia di vincere e la determinazione dei concorrenti faranno la differenza nel mix di zone aride e sabbiose tra la costa e la celebre cordigliera delle Ande, lì dove solo i ...

Salto con gli sci - Tournée 4 Trampolini Oberstdorf 2018 : Ryoyu Kobayashi conquista la Prima tappa davanti ad un ritrovato Markus Eisenbichler e a Stefan Kraft : Ryoyu Kobayashi non sbaglia un colpo e si porta a casa la prima tappa della Tournèe dei Quattro Trampolini 2018-2019 ad Oberstdorf, regolando un redivivo Markus Eisenbichler di appena 4 decimi e raccogliendo la quinta vittoria della stagione in Coppa del Mondo su otto gare. Il nipponico, leader della classifica generale di Coppa, ha fatto la differenza nella prima serie con una prova fantastica in cui ha ottenuto 147.2 punti (atterrando a 138.5 ...

Salto con gli sci - Tournée 4 Trampolini Oberstdorf 2018 : Ryoyu Kobayashi conquista la Prima tappa davanti ad un ritrovato Markus Eisenbichler e a Stefan Kraft. 6° Zyla - 8° Stoch : Ryoyu Kobayashi non sbaglia un colpo e si porta a casa la prima tappa della Tournèe dei Quattro Trampolini ad Oberstdorf, regolando un redivivo Markus Eisenbichler di appena 4 decimi e raccogliendo la quinta vittoria della stagione in Coppa del Mondo su otto gare. Il nipponico, leader della classifica generale di Coppa, ha fatto la differenza nella prima serie con una prova fantastica in cui ha ottenuto 147.2 punti (atterrando a 138.5 metri) ...

Taekwondo - il calendario del 2019 : date - programma e tutti gli eventi. Mondiali a maggio - a Roma la Prima tappa del Grand-Prix : Sarà un 2019 particolarmente ricco per il Taekwondo. La lotta per la qualificazione ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 entrerà nel vivo e tutti gli atleti cercheranno di non fallire gli appuntamenti più importanti per strappare il biglietto per il Giappone. L’Italia si giocherà la sua carte principale con Vito Dell’Aquila, in corsa nella categoria di peso dei -58 kg e protagonista di un 2018 di primissimo piano. I tornei organizzati ...

Tournée 4 Trampolini 2019 - gli accoppiamenti della Prima tappa di Oberstdorf. Tutti gli scontri diretti : Stefan Kraft ha vinto le qualificazioni della prima tappa della Tournée dei Quattro Trampolini 2019. L’austriaco si è imposto con 153.1 punti grazie a un salto da 138.5 metri, stessa misura del giapponese Ryoyu Kobayashi ma il grande favorito della vigilia si è dovuto arrendere per appena due decimi. Rispondono presenti anche il polacco Piotr Zyla (150.5) e il norvegese Andreas Stjernen (149.5). I migliori 50 si sono qualificati alla gara ...

Tournée 4 Trampolini - Prima tappa Oberstdorf : programma - orari e tv : Domani si comincia con la Prima tappa della storica Tournèe dei Quattro Trampolini, una delle competizioni più prestigiose del calendario del salto con gli sci maschile giunta quest’anno alla 67esima edizione. Il torneo si articola su quattro località di gara equamente divise tra Germania (Oberstdorf e Garmisch-Paltenkirchen) e Austria (Innsbruck e Bischofschofen), con la classifica generale finale della Tournèe che sarà stilata ...