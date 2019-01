Pensioni | Q100 | pronto il maxi decreto | confermati i paletti

Pensioni e LdB 2019 - il testo del decreto conferma la Q100 - l'APE e l'Opzione Donna : Arrivano importanti aggiornamenti in merito al testo del decreto con il quale il Governo si appresta a rendere operative la quota 100 e le altre misure inserite nel pacchetto Pensioni approvato con la legge di bilancio 2019. Secondo le ultime indiscrezioni giornalistiche riportate dalla stampa finanziaria, dopo le accese discussioni che si sono sviluppate nelle scorse settimane si arriva finalmente alla conferma e alla proroga di diversi ...

Pensioni con Q100 : per gli statali TFR e TFS dopo 8 anni - ma si punta all'anticipo : Nell'avvio delle Pensioni anticipate con la quota 100 i lavoratori statali rischiano di trovarsi davanti a due diversi ostacoli. La prima è una finestra di accesso più lunga all'opzione di flessibilità, pensata per garantire la continuità del servizio pubblico laddove delle uscite dal lavoro troppo accelerate rischierebbero di mettere in crisi il turn over. Il secondo punto risulta però ancora più spinoso e riguarda le regole di pagamento del ...

Pensioni : Q100 - il Governo apre a modifiche prima dei decreti : Sindacati ancora sul piede di guerra. In attesa che il Governo emani i decreti attuativi sulle misure contenute nella nuova Legge di Stabilità 2019, infatti, le parti sociali si sono dette pronte a nuove mobilitazioni per protestare contro il taglio delle Pensioni previsto dalla manovra finanziaria approvata lo scorso dicembre dal Parlamento. Sindacati pronti a mobilitazione contro i tagli delle Pensioni Giorno 4 gennaio, infatti, Spi-Cgil, ...

Pensioni : decreti con task force su Q100 - retroattività sull'Ape social e l'opzione donna : Il capitolo della riforma previdenziale passa alla verifica dei fatti dopo l'approvazione in legge di bilancio 2019, ed il governo studia la migliore strategia per avviare i provvedimenti inseriti all'interno del pacchetto Pensioni, evitando così il caos di eventuali complicazioni normative. D'altra parte, dal primo gennaio di quest'anno hanno ottenuto valore legale gli adeguamenti al parametro dell'aspettativa di vita, con l'aumento ...

Pensioni - Durigon su Q100 : 'il decreto sarà approvato entro la prossima settimana' : I decreti attuativi su Quota 100 e reddito di cittadinanza sono in ritardo: è questo che preoccupa maggiormente il Governo Conte dopo l'approvazione da parte del Parlamento della nuova Legge di Stabilità. In assenza dei decreti, infatti, le misure in materia previdenziale non potranno decollare e potrebbero causare notevoli ritardi nell'applicazione e di conseguenza, molti lavoratori potrebbero vedersi posticipata l'uscita dal mondo ...

Pensioni : Q100 - aumenta l'età di cinque mesi e si rischia il rinvio della misura : Ancora problemi per quanto riguarda il meccanismo della Quota 100. Nonostante il Parlamento abbia approvato la nuova Legge di Stabilità che contiene le misure in materia previdenziale, infatti, il Governo Conte non ha ancora emanato i decreti che dovranno dare efficacia agli interventi più attesi dagli italiano ovvero, pensione anticipata e reddito di cittadinanza. Ancora nessun decreto approvato, si rischia un rinvio Intanto, a partire dal ...

Pensioni Q100 e welfare : esecutivo verso decreti - ma studia tagli alla politica : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 2 gennaio 2018 vedono arrivare un nuovo annuncio da parte del Governo in merito ai tagli alla politica ed in particolare agli stipendi dei parlamentari, ma prosegue anche il lavoro sui decreti riguardanti la quota 100 ed il reddito di cittadinanza. Nel frattempo dai sindacati si richiama la necessità di aumentare Pensioni e salari, mentre dall'opposizione proseguono le forti critiche sull'impianto della ...

Pensioni : Q100 - il Governo attende l'approvazione della manovra per liberare risorse : Il Governo giallo-verde sta aspettando il via libera dalla Commissione Bilancio alla Camera sulla nuova Legge di Stabilità che entrerà in vigore a partire dal primo gennaio 2019. La nuova manovra ha stanziato le risorse necessarie per finanziare le due misure in campo previdenziale come Quota 100 voluta dalla Lega ed il reddito di cittadinanza, autentico cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle. Decreti in arrivo tra il 10 e il 12 gennaio Con ...

Pensioni : Q100 - il Governo rassicura : 'a gennaio arrivano i decreti' : "Nel 2019 i pensionandi prenderanno di più rispetto al 2018, e quindi tanti giovani troveranno un lavoro per andare a occupare quei posti che verranno liberati da chi potrà usufruire della Quota 100", lo ha dichiarato il ministro dell'Interno e segretario federale della Lega Matteo Salvini dimostrandosi soddisfatto dell'operato dell'esecutivo giallo-verde che ha portato all'approvazione da parte del Senato della nuova Legge di Stabilità 2019. Il ...

Pensioni anticipate : Q100 passa in LdB 2019 - ma risorse calano da 6 - 7 a 4 miliardi : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 20 dicembre 2018 vedono arrivare nuovi dettagli in merito alle nuove uscite anticipate tramite la quota 100 ed in particolare sulle coperture e sulla data di partenza. Nel frattempo si registra la soddisfazione dei due Vice Premier Salvini e Di Maio in merito al via libera giunto da Bruxelles sulla Manovra e quindi sui provvedimenti di riforma della previdenza e del welfare contenuti all'interno. Mentre ...

Riforma Pensioni : Q100 - la misura sarà senza paletti nonostante il taglio di 4 miliardi : Il Governo Conte è pronto a tagliare quattro miliardi di euro sulle misure in campo previdenziale salite sul treno della Legge di Stabilità 2019: si tratta del cosiddetto reddito di cittadinanza e del meccanismo della Quota 100. È quanto emerso dal lungo vertice tenutosi la scorsa notte dove è stato deciso un taglio di due miliardi di euro per ciascuno dei due interventi. Previsti tagli per 4 miliardi sulle misure previdenziali Le previsioni del ...

Pensioni con Q100 e LdB 2019 : nel Governo è rebus su come trovare altri 4-5 miliardi : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 15 dicembre vedono proseguire il difficile momento di stallo interno all'esecutivo in merito alla necessità di reperire altri 4 o 5 miliardi di euro per evitare l'avvio della procedura d'infrazione UE. Nel frattempo emergono nuove critiche dai tecnici in merito all'impostazione delle uscite anticipate tramite quota 100 e delle altre riforme del settore previdenziale nella Manovra, mentre dal Cods si torna ...

Pensioni anticipate Q100 e reddito di cittadinanza - potrebbero servire meno risorse : Le novità sulle Pensioni ad oggi 7 dicembre 2018 vedono proseguire gli sforzi del Governo per la ricerca di una soluzione sulle coperture riguardanti la legge di bilancio 2019. Secondo quanto indicato dal Ministro Di Maio, le ultime rilevazioni tecniche sulle uscite anticipate tramite la quota 100 e sul reddito di cittadinanza indicano la possibilità di riuscire a realizzare i provvedimenti impiegando meno risorse. Dall'opposizione arrivano però ...

Pensioni anticipate con Q100 e LdB2019 - verso procedura UE dal 19 dicembre : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 30 novembre 2018 vedono proseguire la discussione tra Governo italiano e Unione Europea sulla flessibilità previdenziale tramite la quota 100 e sugli altri provvedimenti inseriti in Manovra. Nonostante il dialogo in corso, la Commissione UE ha fissato al prossimo 19 dicembre l'avvio della procedura d'infrazione per il nostro Paese. Nel frattempo dal Governo si registrano però nuove aperture al dialogo in ...