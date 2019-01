optimaitalia

: L’esultanza di Sandra Oh ai Golden Globes 2019, conduttrice e vincitrice con Killing Eve è l’attrice asiatica da re… - _diana87 : L’esultanza di Sandra Oh ai Golden Globes 2019, conduttrice e vincitrice con Killing Eve è l’attrice asiatica da re… - OptiMagazine : L'esultanza di #SandraOh ai #GoldenGlobes 2019, conduttrice e vincitrice con #KillingEve è l'attrice asiatica da re… -

(Di lunedì 7 gennaio 2019)Oh aitrionfa su tutto. L'attrice di Grey's Anatomy veste i duplici panni dinella 76esima edizione dei prestigiosi premi: la star infatti conquista l'ambita statuetta come miglior attrice protagonista in una serie drammatica e non riesce a contenere la gioia.La concorrenza da battere non era facile:Oh aidoveva competere con Caitriona Balfe (per Outlander), Elisabeth Moss (The Handmaid’s Tale, che aveva trionfato nella passata stagione televisiva), ma anche la super favorita di Hollywood, Julia Roberts (Homecoming), e Keri Russell (con l'ultima stagione di The Americans).Per la protagonista diEve si tratta del secondoGlobe (dopo quello vinto per Grey's Anatomy nel 2006) e diventa così la prima attrice asiatica a vincere più statuette in questa prestigiosa cerimonia. Sul palco, ...