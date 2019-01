Calciomercato | quando il Manchester City stava per comprare Messi per errore

Calciomercato invernale 2019 : quando inizia e finisce? Date - programma e orari : Il Calciomercato invernale si svolgerà da giovedì 3 gennaio a giovedì 31 gennaio. Le squadre avranno dunque a disposizione 28 giorni per chiudere i propri affari nella finestra di riparazione, ci saranno quattro settimane a disposizione per acquistare o vendere calciatori, per cedere giocatori che hanno deluso nella prima parte di stagione e per acquistare degli uomini che possano rinforzare la formazione in vista della seconda parte ...

Calciomercato di gennaio - quando l'inverno regala top e flop da incorniciare : gennaio: mese di programmazione, opportunità ma anche di colpi ad effetto. Lo dice la storia recente e lo certifica l'almanacco delle operazioni nel mese invernale. A Torino, così come a Roma, Milano ...

Calciomercato - Juve in pole per Aaron Ramsey : il profilo. Quando i bianconeri 'prenotano' gli acquisti a gennaio : Tra campionato e coppe, la testa della Juventus è anche rivolta al Calciomercato. I bianconeri preparano la sessione invernale e l'obiettivo è già stabilito: si tratta di Aaron Ramsey . La dirigenza è ...

Calciomercato invernale 2019 : quando inizia e quando finisce? Calendario - date - programma : Il Calciomercato invernale si allunga, la finestra di gennaio non chiuderà con anticipo come invece era stato deciso pochi mesi fa. Oggi l’assemblea della Lega di Serie A, che ha eletto Luigi De Siervo come amministratore delegato, ha deciso che il termine fissato al 18 gennaio (ore 20.00) non andava più bene, l’intento era quello di chiudere le operazioni prima della ripresa della Serie A come era accaduto in estate ma le società ...

Calciomercato Invernale 2019 - date e calendario : quando inizia e quando finisce? Possibile chiusura al 18 gennaio! : La finestra Invernale di Calciomercato dovrebbe durare dal 3 al 18 gennaio, ma il condizionale è d’obbligo perché l’Assemblea della Lega Calcio potrebbe cambiare nuovamente le date. La sessione accorciata non sembra avere convinto le varie società, quest’estate le trattative si erano concluse il 17 agosto (cioè prima dell’inizio del campionato) e lo stesso film dovrebbe ripetersi a gennaio con il termine fissato al 18 ...