Salvini gela il M5s | serve quorum per il referendum propositivo

Il sindaco di Palermo “congela” il decreto sicurezza. Salvini : “Ne risponderanno legalmente” : Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando “congela” gli effetti della legge immigrazione e sicurezza. In una circolare inviata al responsabile del servizio anagrafe, Orlando ha chiesto di «approfondire tutti i profili giuridici anagrafici» che deriveranno dall’applicazione della norma. In attesa di questo approfondimento, scrive il sindaco, stando a q...

Salvini sbeffeggia Renzi in versione Alberto Angela : "Se fossi solo a casa..." : Un Matteo ci sarà, l'altro no. Stasera su Nove l'ex premier Renzi debutterà con il suo programma su Firenze (secondo lui) e in molti si chiedono quanti telespettatori riuscirà a tenere di fronte al piccolo schermo nel sabato che precede le festività natalizie, il penultimo per mettersi a posto con i regali da piazzare sotto l'albero. Di sicuro, però, Renzi può essere certo che un suo ominimo non si metterà in pantofole e con i pop corn di fronte ...

[Il retroscena] La sindrome da retromarcia di Salvini : congela il decreto sicurezza. E l'ordine ai prefetti : "Tutelare i vulnerabili" : Soprattutto al sud si è sviluppata in questi anni - giusto o sbagliato è successo - un'economia parallela che adesso è destinata ad andare in crisi. Le cooperative, al netto di qualche disonesto, ...

Pensioni - Giuseppe Conte e il pressing di Angela Merkel. Retroscena : agguato a Matteo Salvini - gode la Fornero : Tra Matteo Salvini e Quota 100 ci si mette Angela Merkel . Nel colloquio di mezz'ora con il premier Giuseppe Conte , la cancelliera tedesca avrebbe espresso tutti i suoi dubbi sulla riforma delle ...

Manovra - Salvini ora gela la Ue : "Non faremo un nuovo documento" : Il governo non scriverà un nuovo documento sulla Manovra economica da inviare a Bruxelles. "Ci sarà la Manovra economica che spetta al Parlamento approvare - mette in chiaro Matteo Salvini - quindi mi sembrerebbe originale e ingeneroso che qualcuno dall'Unione europea prendesse dei provvedimenti sanzionatori prima ancora che la Manovra esista". Le dichiarazioni rilasciate dal vice premier leghista, a margine della inaugurazione del nuovo anno ...

Salvini gela Berlusconi e loda Di Maio : 'Governo con FI? Ho un impegno con gli italiani' : Salvini e la Lega volano nei consensi tra gli elettori, o almeno questo è ciò che diversi sondaggi stanno raccontando negli ultimi mesi. La permanenza al Governo del Carroccio ha incrementato ulteriormente il successo di un partito che Salvini ha preso circa quattro anni fa al 4% e lo ha condotto a superare Forza Italia; candidandosi a diventare il primo partito italiano con oltre il 30% e diversi punti di vantaggio sui grillini....Continua a ...

Angela Mauro vs Laura Tecce : 'Salvini e Di Maio guardano soltanto alle urne' : Angela Mauro, Huffington Post, vs Laura Tecce, Libero,: 'La campagna elettorale è permanente', 'Salvini è sempre tra la gente'. Maria Teresa Meli: 'Salvini ce l'ha una cultura politica'. 20 novembre 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Al Bano bacchetta Elisa Isoardi per Salvini. E gela Loredana Lecciso : Al Bano ospite alla trasmissione #cartabianca su Rai 3 ha parlato di Elisa Isoardi e del discusso addio a Matteo Salvini con una foto privata pubblicata su Instagram. Il cantante di Cellino San Marco ha risposto in modo diplomatico alla domanda di Bianca Berlinguer sulle modalità dell’annuncio, ma non manca di bacchettare la presentatrice de La Prova del Cuoco per la scelta di sbandierare un momento intimo: Conoscendo il ruolo di Matteo ...

Pensioni - Salvini gela Tria e sfida l'UE : 'Ldb 2019? Letterina solo da Babbo Natale' : Le ultime notizie sulle Pensioni, ad oggi lunedì 12 novembre, riguardano la ferma presa di posizione del vicepremier Matteo Salvini di fronte all'Europa e alle indicazioni stringenti di Bruxelles sul testo della Legge di Bilancio 2019. Il Ministro dell'Interno ha ribadito come il Governo non abbia intenzione di 'toccare una virgola' della manovra finanziaria: i consigli e i suggerimenti costruttivi vanno accettati, ma 'No alle minacce e ai ...

Conte convoca Salvini e Di Maio : voto congelato fino al vertice : 'Senza la riforma sulla prescrizione è meglio far attendere il voto di fiducia sul decreto sicurezza', prometteva ieri sera di ribadire al presidente del Consiglio il ministro Guardasigilli Alfonso ...