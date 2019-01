James | fermato puntandomi la pistola perché sono nero

Basket - sfogo di Mike James via Twitter : “Sono stato fermato dai Carabinieri perché nero” : Una brutta storia quella che ha per protagonista il fuoriclasse dell’Olimpia Milano di Basket Mike James. Il cestista statunitense, infatti, stando a quanto riportato dai suoi profili social sarebbe stato vittima di un’aggressione da chi non ti aspetteresti mai. Alcuni Carabinieri avrebbero infatti fermato James ed alcuni suoi amici con cui era, nei pressi della sua residenza, puntandogli contro le pistole e chiendendo loro i ...

Basket - sfogo di Mike James via Twitter : “Sono stato fermato dai Carabinieri perché nero” : Una brutta storia quella che ha per protagonista il fuoriclasse dell’Olimpia Milano di Basket Mike James. Il cestista statunitense, infatti, stando a quanto riportato dai suoi profili social sarebbe stato vittima di un grave di un’aggressione da chi non ti aspetteresti mai. Alcuni Carabinieri avrebbero infatti fermato James ed alcuni suoi amici con cui era, nei pressi della sua residenza, puntandogli contro le pistole e chiendendo ...

Mike James - Olimpia Milano - : Polizia mi ha fermato puntandomi pistola - : Il playmaker ha affermato su Twitter che gli agenti "hanno intimato" a lui e a suoi amici "di mostrargli i documenti" con le armi da fuoco in mano. Per il giocatore si tratta di un episodio a sfondo ...

Basket - il cestista James : "La polizia mi ha fermato con la pistola in mano perché sono di colore" : L'americano: "Mi hanno detto che era normale, a me non sembra". E, rispodendo a un follower: "Colpa della pelle nera? Sì, lo so"

Mike James (Olimpia Milano) : Polizia mi ha fermato puntandomi pistola : Mike James (Olimpia Milano): Polizia mi ha fermato puntandomi pistola Il playmaker ha affermato su Twitter che gli agenti "hanno intimato" a lui e a suoi amici "di mostrargli i documenti" con le armi da fuoco in mano. Per il giocatore si tratta di un episodio a sfondo razziale. La Questura replica: "Si ...

Basket - Mike James contro la polizia di Milano : 'Io fermato con la pistola puntata addosso' : Il playmaker dell'Ax Milano, Mike James, accusa la polizia di Milano di averlo fermato per un controllo puntandogli la pistola addosso e di averlo probabilmente fatto per il colore nero della sua ...

Olimpia - James : "La polizia mi ha fermato pistola in mano" : Dopo il caso Koulibaly, Mike James riapre il discorso del razzismo in Italia . Il play dell' Olimpia ha denunciato su Twitter ciò che gli è accaduto a Milano : "Stavo camminando con due amici quando ...

Basket - James : 'La polizia mi ha fermato pistole alla mano' : alla vigilia della sfida con Trento, in casa Olimpia esplode un caso. Mike James su Twitter ha infatti accusato la polizia di Milano di averlo fermato per un controllo, puntandogli addosso le pistole, ...