Tassi Usa | a sorpresa cambia il vento | dopo 10 rialzi ora possono scendere

Europa in rosso - giù anche i future Usa. Tassi in risalita nell'asta BoT : Indici europei tutti in calo dopo il rally natalizio di Usa e Asia. future in rosso a Wall Street. In calo il petrolio. A Milano male le utility, vendite su Saipem e Ferrari, banche deboli, Carige crolla fino al -18% dopo stop ad aumento...

Usa - Williams : la Fed potrebbe rivedere la politica di aumento di Tassi nel 2019 : Usa, Williams: la Fed potrebbe rivedere la politica di aumento di tassi nel 2019 , RV - www.ftaonline.com,

Fed alza Tassi ma taglia outlook crescita Pil Usa 2018-2019 : Contestualmente al rialzo dei tassi al range compreso tra il 2,25% e il 2,50%, la Federal Reserve ha abbassato le stime sulla crescita del Pil del 2018 e del 2019. Il Pil Usa ora è atteso in rialzo ...

USA - la Federal Reserve alza i Tassi e taglia le stime crescita. Rivela altre due strette nel 2019 : Come da attese la banca centrale americana annuncia un ritocco all'insù dei tassi di interesse negli Stati Uniti, il quarto del 2018, come peraltro scontato dagli investitori. Il costo del denaro sale ...

Usa - Fed alza i Tassi di interesse di un quarto di punto : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

La Fed sfida Trump : verso aumento dei Tassi di interesse in USA : ... considerata anche la crescita che continua a registrare l'economia statunitense, +3,5% annuo,. Un'eventualità, quella del congelamento, che potrebbe portare problemi alla Fed, costretta a garantire ...

Banche Usa chiudono rubinetti credito - Tassi più alti e recessione fanno paura : ... mentre le tensioni commercial tra Cine e Usa continuano e la politica monetaria si irrigidisce, gli economisti si aspettano che la crescita dell'economia Usa rallenti già il prossimo anno. Più della ...

Usa : Trump invita la Fed a non rialzare i Tassi : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, a un giorno dall'inizio della riunione della Fed, ha invitato la Federal Reserve a non alzare i tassi di interesse. 'E 'incredibile che con un dollaro ...

Oro - prezzi in salita su debolezza dollaro e ipotesi stop rialzo Tassi USA : ipotesi avallata dal deludente dato sul Job Report , pubblicato nella sessione di venerdì 7 dicembre: l'economia americana ha creato 155.000 nuovi posti di lavoro a novembre, ma le assunzioni non ...

La curva dei Tassi d'interesse Usa è invertita. E la recessione è dietro l'angolo : La curva inclinata positivamente è il mondo normale, quello di tutti i giorni e segnala una economia in espansione. Capisco che siano argomenti che per il profano possono sembrare strampalati ma i ...

La curva pericolosa dei Tassi Usa che suona l'allarme recessione : ... ma che addirittura possa tornare ad abbassare il costo del denaro in una fase non troppo lontana, proprio perché nel frattempo l'economia rischia di frenare. Del resto, la grande maggioranza degli ...

La curva pericolosa dei Tassi Usa che suona l’allarme recessione : Il tasso dei Treasury a 2 e 3 anni ha superato quello della scadenza a 5 anni. Non succedeva dal 2007 e in tre occasioni ha preceduto l’arrivo di una fase di recessione economica. L’inversione della curva tra i tassi a 2 e 10 anni non si è ancora verificata: mancano però appena una dozzina di centesimi...

Tassi Usa e dubbi sulla pace Usa-Cina affondano Wall Street : Timori di un rallentamento dell'economia globale, dubbi sulla tregua commerciale tra Usa e Cina, la paura di un'inversione della curva dei rendimenti del titolo a 10 anni rispetto a quello a due anni ...

Per Powell - Fed - Tassi Usa 'appena sotto' il livello neutro : "I tassi d'interesse sono ancora bassi rispetto agli standard storici e rimangono appena al di sotto dell'ampia gamma di stime del livello che sarebbe neutro per l'economia, ovvero senza accelerare ...