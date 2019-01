Sicurezza | Di Maio | disobbedienza da sedicenti sindaci sinistra

Dl Sicurezza - Di Maio calma gli eletti M5s : "Lo abbiamo votato" | Conte apre ai sindaci : Si riapre il fronte dei parlamentari contrari al provvedimento. Ma Salvini non arretra: "abbiamo già migliorato il testo". De Magistris all'attacco del vicepremier: "Tradisce la Costituzione, si dimetta lui"

Dl Sicurezza - nuovi malumori nell’M5S Ma di Maio : «Si va avanti» Il fronte del no : «Decreto incostituzionale che peggiorerà la vita di italiani e stranieri». «La prossima volta proviamo ad ascoltare i nostri sindaci, come quelli di Roma e Torino»

Dl Sicurezza - Di Maio richiama i suoi all'obbedienza : "Se qualcuno è a disagio si ricordi che il M5s lo ha votato" : Luigi Di Maio richiama all'ordine i suoi sul Decreto sicurezza, dissidenti in particolare: "Se c'è qualche membro della maggioranza a disagio" sul dl "si deve ricordare che fa parte di una maggioranza che quel decreto lo ha votato, di un governo che lo sta applicando, che lo sosteniamo."Chi prende parte in questo momento a questa boutade - ha aggiunto il vicepremier pentastellato, in diretta facebook da Alleghe - prende parte a una ...

Il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio interviene sulle polemiche relative al decreto legge sicurezza e alla mancata indicazione di un place of safety per le navi Sea Watch 3 e Sea Eye: "I Sindaci non hanno autorità in materia e fanno solo polemiche da campagna elettorale. Il dl Sicurezza lo abbiamo votato, siamo favorevoli".

Decreto Sicurezza - Di Maio : “Disagio nella maggioranza? M5s è a favore”. E ai sindaci : “Nessuna competenza su porti” : “Se c’è qualcuno che si sente a disagio, si ricordi che ha votato il Decreto Sicurezza perché fa parte di una maggioranza, che ha sostenuto questo provvedimento”. Lo afferma il vicepremier, Luigi Di Maio, da Alleghe, nel Bellunese, rispondendo alle domande dei cronisti sulla polemica innescata da alcuni sindaci contrari al provvedimento che porta la firma dell’alleato Matteo Salvini. Il ministro del Lavoro invita i parlamentari ...

