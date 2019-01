Maltempo | al via la conta dei danni in Sicilia | “Chiederemo lo stato di calamità”

Salto con gli sci - Tournée 4 Trampolini Bischofshofen 2019 : qualificazioni rinviate a domani per Maltempo. In gara non ci sarà il format KO : L’ultima tappa della Tournée dei 4 Trampolini 2018-2019 di Bischofshofen non parte nel migliore dei modi per il pubblico e gli organizzatori, infatti una nevicata fittissima ha costretto la direzione gara a rimandare a domani le qualificazioni previste originariamente per le ore 17.00 odierne. Il maltempo ha colpito la località austriaca a partire dalle prime ore del mattino e non ha lasciato scampo agli organizzatori dell’evento, ...

Salto con gli sci - Tournée 4 Trampolini Bischofshofen 2019 : qualificazioni rinviate a domani per Maltempo. In gara non ci sarà il format KO : L’ultima tappa della Tournée dei 4 Trampolini 2018-2019 di Bischofshofen non parte nel migliore dei modi per il pubblico e gli organizzatori, infatti una nevicata fittissima ha costretto la direzione gara a rimandare a domani le qualificazioni previste originariamente per le ore 17.00 odierne. Il maltempo ha colpito la località austriaca a partire dalle prime ore del mattino e non ha lasciato scampo agli organizzatori dell’evento, ...

Maltempo - Città Metropolitana di Napoli : garantita la sicurezza della rete viaria : La Città Metropolitana di Napoli, informa una nota, “è prontamente intervenuta la scorsa notte per garantire la sicurezza dell’intera rete viaria”. I comuni maggiormente interessati siono stati Visciano, Tufino, Lettere, Agerola, Pimonte, Casola, Casamarciano, Carbonara, Vico Equense. E’ stato garantito, rileva la nota, “il Servizio di fornitura e spargimento sale antigelo su tutte le tratte interessate. La ...

Maltempo : migliora la circolazione ferroviaria in Sicilia : In graduale miglioramento, dopo gli interventi dei tecnici di Rete ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), la circolazione ferroviaria in Sicilia. Lo rende noto Fs Italiane. Riattivate, con limitazioni di velocita’ a causa della presenza di neve, le linee Palermo Catania e Palermo-Agrigento. Per garantire la regolarita’ della circolazione, Trenitalia (Gruppo FS Italiane) ha limitato la percorrenza di alcuni treni regionali, ...

Maltempo - avviato Piano emergenza freddo a Ladispoli : L’amministrazione comunale di Ladispoli informa che è stato avviato il Piano di emergenza per i senza tetto in coincidenza con l’arrivo del freddo invernale ed il brusco abbassamento delle temperature. “In collaborazione con la Croce Rossa di Santa Severa e la Protezione civile comunale di Ladispoli – spiega l’assessore alle politiche sociali, Lucia Cordeschi – abbiamo avviato il progetto di assistenza per ...

Maltempo e neve : il punto su circolazione e viabilità sulle autostrade italiane : La circolazione in autostrada risulta regolare sebbene per la A19 e la A20 persista l’obbligo di circolazione con catene a bordo o con pneumatici invernali. A renderlo noto Viabilita’ Italia che sta continuando – fanno sapere dal Ministero degli Interni – a monitorare la situazione di strade e autostrade a seguito dei fenomeni meteorologici che hanno interessato le zone centrali e meridionali della nostra Penisola e che ...

Maltempo e neve - Viabilità Italia : proseguono i monitoraggi sulle autostrade al centro/sud : Viabilità Italia sta continuando a monitorare la situazione di strade e autostrade a seguito dei fenomeni meteorologici che hanno interessato le zone centrali e meridionali della nostra Penisola e che permangono, seppur con minore intensità, in Abruzzo, Molise, entroterra campano, Puglia settentrionale e versanti tirrenici di Sicilia e Calabria meridionale. La circolazione in autostrada risulta, comunque, regolare anche nelle tratte ancora ...

Maltempo : rinviata la Campobasso-Sangiustese per neve : Primi rinvii di partite in Molise a causa del Maltempo che sta colpendo da due giorni la regione. Il Campobasso Calcio, rende noto attraverso la sua pagina Facebook che “A causa delle condizioni metereologiche che rendono impraticabile il campo di gioco del Nuovo Romagnoli, e il raggiungimento dello stesso, la SSD Citta’ di Campobasso ha ottenuto il rinvio della partita Campobasso-Sangiustese, valevole per la prima giornata di ...

Maltempo - Reggio Calabria si prepara alla neve : spargisale sulla A2 e limitazioni alla viabilità : Nell’odierno pomeriggio, si è tenuta, presso questa Prefettura, -si legge in una nota – una ulteriore riunione del Comitato Operativo per la viabilità per verificare le condizioni della viabilità interessata dalle nevicate, come da avviso di condizioni metereologiche avverse emesso dal Dipartimento della Protezione civile e per disporre, in via preventiva, tutte le conseguenti iniziative a salvaguardia della pubblica e privata ...

Maltempo - tir in bilico su viadotto Ss77 : ANSA, - BELFORTE DEL CHIENTI , MACERATA, , 4 GEN - Un autoarticolato senza catene montate, in transito sulla Ss77, si è intraversato, forse a causa della neve sul manto stradale, ha sfondato il ...

Maltempo : tir resta in bilico su un viadotto nel Maceratese : Paura nel Maceratese dove un autoarticolato senza catene montate, in transito sulla Ss77, si è intraversato, forse a causa della neve sul manto stradale, ha sfondato il guardrail, restando miracolosamente in bilico sul ciglio del viadotto di Belforte del Chienti nel Maceratese. L’autista del mezzo, che non è rimasto ferito, è riuscito a scendere dal mezzo dalla parte della cabina rimasta a contatto con la sede stradale mentre l’altra ...

Maltempo - Reggio Calabria : limitazioni alla viabilità : La Città Metropolitana di Reggio Calabria rende note alcune modifiche inerenti al Settore viabilità che scaturiscono dalle condizioni meteorologiche attuali e future per assicurare la sicurezza di tutti i cittadini e dei turisti che arriveranno nell’area in questione. L’Ente informa che su tutti i tratti di strada di competenza della metrocity con quota superiore a 700 metri sopra il livello del mare o comunque nei tratti di strada appositamente ...

Maltempo - Viabilità Italia : disagi per neve in Abruzzo e in provincia di Avellino : Le precipitazioni nevose persistono in Abruzzo, Molise e nelle zone collinari di Puglia Settentrionale, Basilicata e Calabria. Non si registrano disagi per la circolazione in autostrada e sulla grande Viabilità statale, fatte salve alcune misure di gestione del traffico pesante in Abruzzo e in provincia di Avellino, ove sono in corso delle bufere di neve, che riducono notevolmente la visibilità. Uomini e mezzi Anas, come previsto dal Piano neve, ...

Maltempo Puglia : ancora disagi alla circolazione stradale e ferroviaria nel Salento : disagi alla circolazione stradale e ferroviaria in Salento a causa delle intense nevicate: l’area più colpita è quella di Lecce, ma i registrano criticità anche nell’hinterland del capoluogo salentino. Numerose le chiamate ai centralini dei vigili del fuoco per rami e alberi caduti o pericolanti, e per mezzi in panne. Traffico ferroviario rallentato a causa di un guasto agli impianti di circolazione nella stazione di Lecce provocato ...