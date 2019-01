Il progetto di Zuckerberg e signora per curare tutte le malattie

agi

: RT @franciungaro: Facebook si prepara a diventare una banca. Il progetto era da tempo all’orizzonte, ma ora sembra pronto a partire: l’azie… - elisa_baldo_ : RT @franciungaro: Facebook si prepara a diventare una banca. Il progetto era da tempo all’orizzonte, ma ora sembra pronto a partire: l’azie… - AgoDanMark : RT @franciungaro: Facebook si prepara a diventare una banca. Il progetto era da tempo all’orizzonte, ma ora sembra pronto a partire: l’azie… - GiuliaMaros : RT @franciungaro: Facebook si prepara a diventare una banca. Il progetto era da tempo all’orizzonte, ma ora sembra pronto a partire: l’azie… -

(Di sabato 5 gennaio 2019) Il fondatore di Facebook, Mark Zuckerberg, e la moglie Priscilla Chan, hanno venduto 29 milioni di azioni di Facebook per finanziare undi ricerca biomedica, che intendeleentro una generazione, secondo quanto riportato da Business Insider. La Chan Zuckerberg Initiative (Czi) - così si chiama il- include anche un investimento da 5 miliardi di dollari per la creazione di un dispositivo che trasforma i pensieri in comandi.La sperimentazione sulle scimmie Con un articolo pubblicato il 31 dicembre sulla rivista scientifica Nature, i ricercatori hanno descritto nel dettaglio il prototipo di un dispositivo cerebrale senza fili impiantato in un primate, di cui può registrare, stimolare e modificare l’attività cerebrale in tempo reale. Gli scienziati del Chan Zuckerberg Biohub, gruppo di ricerca medica senza scopo di ...