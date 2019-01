Fare ricorso contro il M5s? Il modello De Falco è un facsimile perfetto

Inter - Marotta : 'Non Faremo ricorso per la sentenza del giudice sportivo. C'è da riflettere' : Il mondo del calcio non deve essere demonizzato, si deve parlare di un disagio sociale della nostra società civile e di conseguenza dobbiamo riflettere su di esso". Poi aggiunge: "Oggi leggevamo su ...

Nella notte il sì del Senato alla manovra. Protestano le opposizioni. Pd : “Faremo ricorso” : Il giorno della manovra in Senato è un giorno lunghissimo. Si trascina fino alla notte, quando il governo, alle due e mezza passate, incassa la fiducia: 167 sì, 78 no, 3 astenuti. «La vittoria del popolo» esultano dai banchi della maggioranza. Ma è un’approvazione sofferta, al di là dei numeri finali. La maggioranza e il governo sono costretti a co...

Cartella di pagamento - come Fare ricorso : Il privato cittadino, che ritiene infondata una Cartella di pagamento , può fare ricorso e contestare la richiesta di addebito dell'Agenzia delle Entrate. Nel farlo, però, deve rispettare precisi ...

Castellucci : «È una legge ad personam Faremo ricorso contro il Dl Genova» : L’ad di Aspi: illegittimo escluderci dai lavori, non bloccheremo il cantiereSulla Gronda: «Siamo pronti a tutto ciò che si può modificare senza nuove valutazioni di impatto»

Copa Libertadores - la finale a Madrid scatena il River : “Ingiustizia - Faremo ricorso” : Dopo le tante voci fatte dopo i brutti scontri di Buenos Aires, Madrid è stata scelta come sede dove si giocherà la finale di ritorno di Copa Libertadores. La Conmebol ha scelto la Spagna, la finale di ritorno della Copa Libertadores, River Plate-Boca Juniors, si giocherà sabato 9 dicembre allo stadio ‘Santiago Bernabeu’ di Madrid. La decisione è stata presa a seguito […] L'articolo Copa Libertadores, la finale a Madrid scatena ...

Invalidità civile : Come e quando Fare ricorso : Nel processo per l’accertamento di Invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, pensione di inabilità e assegno di Invalidità, ci sono due diverse forme di tutela: quella giudiziaria per quanto riguarda la fase sanitaria, e quella amministrativa che invece tratta la parte economica. ricorso Giurisdizionale Se si vuole contestare il giudizio sanitario della commissione medica dell’INPS che deve accertare l’Invalidità, ...

Fondi Lega : Centemero - Faremo ricorso alla Corte Europea : "La Corte di Cassazione, rigettando il ricorso, ha definitivamente avallato la possibilità di sequestrare somme totalmente lecite considerandole profitto del reato. I contributi dei cittadini, i proventi delle feste, etc., si trasformano, per sentenza, in somme da sequestrare senza che vi sia alcun Legame con i fatti di reato che vengono contestati ad altri soggetti e a danno della stessa Lega. La violazione è talmente palese ...

