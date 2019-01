L’urgenza di una destra anti Salvini : Quest’articolo nasce da una considerazione logica piuttosto elementare che misteriosamente non trova spazio all’interno del dibattito pubblico quotidiano. Quest’articolo nasce per descrivere una grande e grottesca anomalia presente nel nostro paese, che diventa clamorosa se si osserva la dialettica

L'urgenza climatica è una truffa. Parola di Francois Gervais : ... perché nel 2013 ha pubblicato " L'innocence du carbone ", Albin Michel,, un pamphlet in cui si è opposto alla visione monocolore che fa della Co2 la responsabile di tutti mali del mondo in materia ...

L’urgenza climatica è una truffa. Parola di François Gervais : Parigi. Un insegnante del prestigioso liceo Hoche di Versailles, affascinato dai suoi libri e dalla sua visione controcorrente sulla questione del global warming, aveva pensato di invitarlo, lo scorso 13 febbraio, per un dibattito con gli studenti. Ma si era dimenticato che la nuova religione del cl

Paola Caruso operata d’urgenza : ha preso una borsa in faccia durante la finale di Pechino Express : “Ieri sono stata operata d’urgenza a Roma dal mio chirurgo di fiducia. Ci mancava questa. Però, l’importante, è che mi hanno messa a posto”, Paola Caruso su Instagram racconta un brutto episodio capitatole qualche giorno fa. La Bonas di Avanti un altro ha infatti partecipato come concorrente a Pechino Express e per la finale, essendo il programma registrato, è stata organizzata una visione di gruppo. La ragazza durante la proclamazione delle ...

Paola Caruso operata d'urgenza al naso dopo una "borsettata" : Intervento d'urgenza al naso per Paola Caruso. La "bonas" di Avanti un altro infatti si è sottoposta ad una operazione chirurgiva subito dopo la premiazione nella serata finale di pechino Express. Ed è stata proprio la Caruso a raccontare quanto accaduto nelle Stories di Instagram.La showgirl infatti sarebbe stata colpita involontariamente da una "borsettata" al volto proprio nelle concitati fasi della festa per la fine di Pechino Express. E ...

Ubriache in classe a 15 anni. Ricovero d’urgenza. Choc in una scuola superiore : Svengono all’improvviso a scuola. Momenti di paura sotto gli occhi dell’insegnante e dei compagni di scuola. Un episodio sconcertante che arriva da Bassano, in provincia di Vicenza. Del malore che ha colpito le due ragazze 15enne infatti era responsabile l’alcool. A denunciare tutto è stata la mamma di uno studente sulla pagina Facebook :”Bassano senza censura”. Rilancia il post di C. R. che racconta: «Arriva a casa tuo figlio da ...