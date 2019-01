Inter-Napoli | chi è il tifoso napoletano sospettato della morte di Belardinelli | le

Inter e Napoli - non solo Barella : è scontro per Almendra : Non c'è solo il gioiellino del Cagliari Barella a infiammare il mercato di Inter e Napoli . Se per l'azzurro è una corsa a due sempre più serrata, attenzione però anche al Milan,, lo scontro tra ...

Biglietti Inter-Napoli : come acquistare gli ultimi tickets per la 18ma giornata di Serie A : Tra le gare del diciottesimo turno della Serie A di calcio, che si disputerà interamente mercoledì 26 dicembre, c’è l’incontro tra Inter e Napoli, in programma alle ore 20.30, che vedrà la battaglia sportiva tra i nerazzurri, terzi in classifica ad otto punti dai partenopei, al momento secondi, ma ancora ad otto punti dalla Juventus. La Beneamata in casa ha totalizzato diciannove punti in otto partite, frutto di sei affermazioni ed un pari, con ...

Le notizie del giorno – Il clamoroso audio di Inter-Napoli e le ultime sulla morte di Belardinelli : Le notizie del giorno – Il match di campionato tra Inter e Napoli ha rappresentato sicuramente una delle pagine più brutte per il calcio italiano, prima gli scontri tra tifosi che hanno portato alla morte di Daniele Balardinelli, poi gli ululati razzisti nei confronti del difensore Koulibay. Nelle ultime è stato diffuso un audio clamoroso che sembra condannare l’arbitro Mazzoleni. Ma andiamo con ordine. Al quinto minuto arrivano già ...

Ultrà morto prima di Inter-Napoli - sequestrata auto a Napoli : Ha provato a negare di essere stato a Milano nel giorno di Santo Stefano, quando in via Novara, a meno di due chilometri dallo stadio Meazza, si è scatenata la guerriglia tra ultras prima...

Inter in pole position per Barella : superata la concorrenza del Napoli (Rumors) : Il giocatore che infiammerà la prossima finestra estiva di calciomercato sarà sicuramente il centrocampista del Cagliari, Nicolò Barella. Quasi impossibile che i sardi decidano di cedere il miglior elemento in rosa a stagione in corso. A dichiararlo qualche settimana fa è stato il patron, Tommaso Giulini, e a confermarlo c'è la classifica, che vede la squadra di Rolando Maran in piena lotta per la salvezza, pur avendo un buon margine di ...

Zvonimir Boban - lo sfogo dopo gli scontri di Inter-Napoli : "Una vergogna dell'umanità" : Zvonimir Boban non ha mai usato giri di parole e non è cambiato ora che indossa i panni di vicesegretario della Fifa. Dal palco del Globe Soccer a Dubai ha infatti definito «una vergogna del calcio e dell' umanità» gli scontri avvenuti prima di Inter-Napoli nei pressi di San Siro la sera di Santo St

Calciomercato LIVE oggi - le trattative di giovedì 3 gennaio in DIRETTA : Inter su Modric - Napoli su Barella : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale, oggi 3 gennaio si comincia ufficialmente, iniziando a depositare i primi contratti in Lega. Scopriamo insieme tutti gli affari e le trattative in tempo reale, minuto dopo minuto in questo avvio della finestra invernale che si chiuderà il 31 gennaio. Anche se tutti i giocatori sono in vacanza, dato che si tornerà in campo solamente tra due settimane con la Coppa Italia, ...

Daniele Belardinelli - la svolta : "sequestrata auto a Napoli" - l'ultrà Interista Marco Piovella confessa : Un'auto sequestrata a Napoli, altre due vetture individuate. Vicine alla svolta le indagini sulla morte dell'ultrà Daniele Belardinelli, morto la sera del 26 gennaio all'esterno di San Siro durante gli scontri tra tifosi prima di Inter-Napoli. Marco Piovella, il capo-ultrà della Curva Nord interista

