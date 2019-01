Il senatore M5S graziato sta coi sindaci | Dl sicurezza incostituzionale

Maurizio Buccarella - senatore ex M5s : "Non mancheranno i miei voti alla maggioranza" : "Penso di continuare a dare sostegno alla maggioranza, composta principalmente dalla forza politica che mi ha eletto". Lo assicura il senatore del gruppo misto Maurizio Buccarella, sentito dall'AdnKronos, dopo che i numeri dei giallo-verdi a Palazzo Madama si sono assottigliati, a seguito delle espulsioni tra i banchi dei pentastellati."Credo - spiega l'ex M5S - di dover dar corso a chi mi ha votato in Puglia, tra i Cinque Stelle, come ho fatto ...

Gregorio De Falco cacciato dal M5s - il senatore Ferrara : "Che fine farà - molto presto". Delirio sul complotto : Cacciati i senatori De Falco e De Bonis dal M5s, sulla stessa strada altri dissidenti come la Fattori e la Nugnes. Molti se la prendono con Luigi Di Maio e i Probiviri per le "purghe di Capodanno", ma c'è anche chi difende la decisione di far fuori i ribelli scomodi. Leggi anche: "Cosa ci chiedeva

Il senatore De Falco ha spiegato perché si è ribellato ai dettami del M5s : Il 'ribelle' M5s Gregorio De Falco, in un'intervista al 'Corriere della Sera' spiega la sua astensione al voto sulla manovra e rilancia sui provvedimenti per la legittima difesa e l'autonomia. "Il testo" spiega a proposito della manovra "è stato modificato più volte. La senatrice De Petris, di Leu, ha chiesto una dilazione per consentire un minimo di approfondimento. Ma ...

Manovra - la critica del senatore M5S a Conte : "Non dovevamo fermare il precariato?" : Il barese Lello Ciampolillo su Facebook mette in discussione la scelta del governo gialloverde che bloccherebbe le assunzioni per il 2019 nell'Università

senatore M5S non crede alla Xylella - sposta la residenza parlamentare per salvare l'ulivo dall'abbattimento : "Giù le mani dall' ulivo di Cisternino!". E' questa la battaglia di Lello Ciampolillo , Senatore pugliese del Movimento 5 stelle, che per evitare l'abbattimento di un ulivo malato di Xylella ha ...

senatore M5S non crede alla Xylella - sposta la residenza per salvare l'ulivo che doveva essere abbattuto : Per beceri scopi politici, contro le prove fornite dalla scienza ed esponendo a rischio distruzione il più ampio parco di ulivi monumentali al mondo, siamo costretti ad assistere a questa commedia ...