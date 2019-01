Gelo in Puglia - tanta neve nel Salento : immagini inedite da Gallipoli [GALLERY] : 1/15 ...

Allerta Meteo Puglia : ancora Gelo e neve a bassa quota : “Sono previste per le prossime ore nevicate a tutte le quote con apporti al suolo moderati e temperature generalmente basse in serata, con valori fino a molto bassi alle quote collinari; diffuse gelate notturne e mattutine nelle zone interessate dalle nevicate, persistenti anche durante il ciclo diurno alle quote collinari e montuose. quota neve tendente a generale rialzo nella giornata di domani”. Così la Protezione civile della ...

Neve e Gelo in Puglia - è una giornata storica : imbiancata anche Taranto - e continuerà fino a domani

Gelo in Puglia : la neve arriva in spiaggia a Porto Cesareo [VIDEO] : Come vi abbiamo raccontato già in altri articoli, l'ondata di freddo di origine artica giunta sull'Italia ha portato fra la notte e le prime ore del mattino intense nevicate sul...

Gelo e neve in Puglia : temporali nevosi sulle coste - attenzione : La Puglia è senza dubbio tra le regioni più colpite dal maltempo in queste ultime ore : l'irruzione artica giunta ieri ha provocato non solo un calo diffuso delle temperature, ma anche nevicate a...

Ondata di Gelo e neve : scatta l’allerta meteo in Puglia : Peggiorano le condizioni in tutta la Puglia e la Prefettura di Bari non perde tempo: diramato subito l’avviso di allerta gialla che parte dalle 20:00 di questa sera e dovrebbe estendersi per le successive 24 ore. L’arrivo del vento artico ha colpito tutto il meridione, ormai posto sotto costante controllo. Anche il mare risulta essere molto mosso con rischio burrasca in diverse zone. I danni non sono pochi: parte il disagio per i ...

Maltempo - ondata di Gelo in Italia : Puglia e Basilicata imbiancate : Maltempo, ondata di gelo in Italia: Puglia e Basilicata imbiancate Fiocchi di neve e forte vento hanno interessato soprattutto il Centro-Sud del Paese con nevicate anche sulle coste e un drastico calo delle temperature. Criticità sulla strada statale ss7 Appia che da Potenza porta a Matera. La Polstrada: “In viaggio solo se ...

Allerta meteo Puglia : Gelo e forti nevicate in arrivo - neve anche verso Bari - Taranto e Lecce : Una mattinata apparentemente calma, soleggiata e non molto fredda in Puglia quest'oggi : sicuramente la situazione attuale potrebbe trarre in inganno molti di noi visto che il tempo è destinato a...

Meteo - arriva il Gelo. Allerta per il vento in Puglia e Veneto : Meteo, arriva il gelo. Allerta per il vento in Puglia e Veneto Il tempo resta soleggiato al Nord con qualche nebbia in pianura. Al Centro nuvole sulle regioni adriatiche. Al Sud deboli nevicate, anche a bassa quota. Dal 2 gennaio freddo e temperature in picchiata fino a sotto lo zero. Meteo Parole chiave: ...

Ecco perché è un Capodanno così mite. Ma arriva il Gelo con neve sulle coste dall’Abruzzo alla Puglia : L’Italia resta al confine tra una tiepida alta pressione a Ovest, determinante soprattutto per le Alpi dove proseguirà il tempo sereno, sEcco, e a tratti molto mite (oltre 10 °C a 1000 metri tra domani e mercoledì 2 gennaio), e depressioni fredde sui Balcani che interesseranno l’Adriatico e il Meridione. La prima di queste causerà un temporaneo raf...