eurogamer

: RT @Eurogamer_it: Con Useless Scaling i giochi in 4K su PC sono meno impegnativi #UselessScaling - GameHugITA : RT @Eurogamer_it: Con Useless Scaling i giochi in 4K su PC sono meno impegnativi #UselessScaling - Eurogamer_it : Con Useless Scaling i giochi in 4K su PC sono meno impegnativi #UselessScaling - FATM_italia : Useless Magic, edizione speciale in collaborazione con Alessandro Michele, è disponibile al Gucci Garden a Piazza d… -

(Di venerdì 4 gennaio 2019) Se per caso vi ritrovate costretti a giocare con un pannello in 4K, probabilmente avrete notato come la tendenza più diffusa sia quella di interpolare un'immagine non nativa con relative sfocature e perdita di qualità.Ebbene, come riporta Windowscentral, Steam ha pubblicato un interessante strumento sviluppato da THS e capace di ridimensionare l'immagine di gioco alla risoluzione nativa del nostro schermo senza perdere qualità.L'applicazione si chiama Loselesse agendo lato software, sembra compiere un buon lavoro stando alle recensioni degli utenti che l'anno utilizzata. In sostanza potremo avere un'esperienza in 4K migliore anche giocando a titolirecenti che non supportano tale risoluzione. In parole povere vengono moltiplicati orizzontalmente e verticalmente il numero dei pixel sfruttando una parte di potenza di calcolo della nostra macchina, in modo da garantire ...