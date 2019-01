Una folla di persone si muove come un fluido | per evitare rischi in caso di panico basta

TsUnami in Indonesia - UNICEF : quasi 22mila gli sfollati : “Continua a crescere il numero degli sfollati causati dallo Tsunami che ha colpito 7 giorni fa lo stretto di Sunda in Indonesia: ora sono quasi 22.000, l’80% dei quali si trova nel distretto più colpito di Pandeglang, nella provincia di Banten“: lo ha dichiarato Andrea Iacomini, portavoce di UNICEF Italia. Ad oggi, l’UNICEF ha: – Inviato nelle prime 72 ore dallo Tsunami una squadra di specialisti sul campo nelle ...

Indonesia : rivisto al ribasso il bilancio dello tsUnami - 426 morti e 40mila sfollati : Le autorità hanno rivisto a ribasso il bilancio delle vittime dello tsunami che ha colpito le isole di Giava e Sumatra, in Indonesia: i morti sono 426, e non 430 come precedentemente annunciato. E’, invece, quasi raddoppiato il numero degli evacuati, arrivato a circa 40mila, mentre i feriti sono oltre 7mila. A quasi una settimana dal disastro, risultano ancora disperse due dozzine di persone. L’agenzia Indonesiana dei disastri ha ...

TsUnami in Indonesia - 16mila gli sfollati. Cani e droni alla ricerca dei dispersi : I soccorsi vanno a rilento e la colpa è delle piogge torrenziali che battono incessantemente sulle zone già piegate dallo Tsunami. Anche gi aiuti alle persone - cibo, acqua potabile, coperte e ...

TsUnami Indonesia - il bilancio delle vittime si aggrava ancora : 429 morti - 1485 feriti e 16mila sfollati : Intanto si sono tenuti i funerali dei membri della pop band "Seventeen" travolti dall'onda anomala: avevano fatto il giro del mondo le drammatiche immagini dell'acqua che si abbatte sul concerto del ...

TsUnami Indonesia - Unicef : 15mila sfollati - i bimbi necessitano di cure : “Sono passati 4 giorni dallo Tsunami che ha colpito entrambi i lati dello stretto di Sonda in Indonesia e la situazione è ancora molto complessa“, dichiara Andrea Iacomini portavoce di Unicef Italia. “Il numero dei dispersi continua a crescere, i morti sono 430 e i feriti oltre 1500. Quello che più colpisce è il numero degli sfollati che aumenta di ora in ora. Ad oggi ne contiamo circa 15000 tra cui un gran numero di bambini. ...

Indonesia - oltre 370 morti per lo tsUnami/ Ultime notizie video - erutta il vulcano Krakatoa : "11mila sfollati" : tsunami in Indonesia dopo eruzione del vulcano Krakatoa: oltre 370 morti e mille feriti, allerta massima. Più di 11mila sfollati, l'emergenza continua

Chiaia - pioggia di multe per i baretti e Una folla da record : La pioggia ha scoraggiato molti avventori e la ressa degli altri anni non c'è stata. Il bruch della Vigilia di Natale a Chiaia è stato comunque molto disagevole per i residenti, per il rumore ...

La nuova frontiera dell'economia circolare : dalla plastica riciclata Una casa per gli sfollati : Dal Regno Unito un innovativo sistema realizza pannelli con la plastica raccolta nei mari e nei fiumi e l'impiega in edilizia. Riutilizzabili e a basso costo È leggero, costa poco ed è facilmente ...

Ancona - panico in Una discoteca : 6 morti nella calca - Si indaga su spray urticante e sovraffollamento : Le vittime - Le vittime sono Asia Nasoni, 14enne di Senigallia; Daniele Pongetti, 16enne di Senigallia; Benedetta Vitali, 15enne di Fano; Matttia Orlandi, 15enne di Frontone; Emma Fabini, 14enne di ...

Bagno di folla e Tricolori per Salvini : 'Daremo il sangue per Una nuova comunità europea' : 'Vinceròòò....', cantata da Pavarotti e sale sul palco Matteo Salvini. Ovazione. ' Voi siete l'avanguardia dell'orgoglio, del cambiamento e della dignità di questo Paese ' , dice subito il leader ...