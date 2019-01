Tour de Ski 2019 - Francesco De Fabiani ottimo sesto nella pursuit di Oberstdorf : il podio della generale non è lontano! Klaebo precede Ustiugov allo sprint : La prima gara ad inseguimento del Tour de Ski sorride al norvegese Johannes Klaebo, che conquista la prima gara distance stagionale battendo in volata ad Oberstdorf il russo Sergey Ustiugov, ma la bella notizia di giornata in casa Italia riguarda Francesco De Fabiani, che chiude sesto ed ora, nella mass start in tecnica classica di sabato in Val di Fiemme, potrebbe addirittura puntare al quarto posto in classifica generale. Parte davanti a tutti ...

LIVE Sport - DIRETTA 3 gennaio : risultati e notizie di oggi. Cecchinato protagonista a Doha - De Fabiani ci riprova nel Tour de Ski. Federer ancora vittorioso nella Hopman Cup : Amici di OA Sport, buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE generale di giovedì 3 gennaio. Torniamo in campo, è il caso di dirlo, con la nostra “DIRETTONA”. Una DIRETTA LIVE testuale che vi farà compagnia ogni giorno, aggiornandovi in tempo reale sui principali risultati Sportivi della giornata ed anche sulle notizie di rilievo da non perdere. In sostanza, in pochi minuti potrete avere una disamina molto chiara di tutti i fatti del ...

LIVE Sci di fondo - Tour de Ski Oberstdorf 2019 in DIRETTA : il giorno delle pursuit - De Fabiani deve risalire : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta giornata di gare del Tour de Ski: a Oberstdorf, in Germania, dopo le mass start di ieri, oggi sono infatti in programma le prime gare pursuit della rassegna. Si inizierà con la 15 km maschile alle ore 13.05 e poi sarà la volta della 10 km femminile alle ore 15.15. Entrambe le gare saranno in tecnica libera. Sicuramente tutte le aspettative e le speranze italiane sono riposte in Francesco De ...

LIVE Sport - DIRETTA 3 gennaio : risultati e notizie di oggi. Cecchinato protagonista a Doha - De Fabiani ci riprova nel Tour de Ski : Amici di OA Sport, buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE generale di giovedì 3 gennaio. Torniamo in campo, è il caso di dirlo, con la nostra “DIRETTONA”. Una DIRETTA LIVE testuale che vi farà compagnia ogni giorno, aggiornandovi in tempo reale sui principali risultati Sportivi della giornata ed anche sulle notizie di rilievo da non perdere. In sostanza, in pochi minuti potrete avere una disamina molto chiara di tutti i fatti del ...

Sci di fondo - Tour de Ski Oberstdorf 2019. De Fabiani : che occasione! L’azzurro prova a scalare la classifica nell’inseguimento : E’ la giornata dell’inseguimento al Tour de Ski. Dopo la mass start di ieri in tecnica classica, si torna alla tecnica libera con la 10 km femminile e la 15 km maschile partendo dai distacchi fin qui accumulati nelle quattro tappe precedenti del Tour. E’ una delle giornate decisive perchè la stanchezza inizia a farsi sentire e la gara di ieri potrebbe essere rimasta nelle gambe a qualcuno e ogni secondo guadagnato o perso può ...

Tour de Ski oggi (3 gennaio) - inseguimenti Oberstdorf 2019 : programma - orari e tv. L’elenco dei partecipanti : Quinta tappa del Tour de Ski in arrivo: si gareggia ancora a Oberstdorf, e dopo le due mass start si volta pagina e si va verso le due gare a inseguimento a tecnica libera. L’ordine di partenza sarà invertito rispetto a oggi: ciò vuol dire che gli uomini partiranno prima delle donne. Grande è l’attesa per capire come questa gara modificherà le gerarchie della classifica generale di entrambi i sessi. L’unica vera costante è ...

Classifica generale Tour de Ski 2019 - la graduatoria e i distacchi. De Fabiani sale in nona posizione : Il Tour de Ski scatta da Dobbiaco sabato 29 dicembre con una sprint a tecnica libera, prosegue nel giorno seguente con due gare distance con partenze ad intervalli sempre in tecnica libera. Riposo e trasferimento il 31, mentre il 2019 viene inaugurato in Val Muestair, Svizzera, dove si tiene l’ultima sprint del Tour, ancora in tecnica libera. Altro trasferimento ed il 2 si va ad Oberstdorf, in Germania, dove gli atleti sono chiamati ad ...

Classifica generale Tour de Ski femminile 2019 - la graduatoria e i distacchi. Ingvild Oestberg si prende la vetta : Il Tour de Ski scatta da Dobbiaco sabato 29 dicembre con una sprint a tecnica libera, prosegue nel giorno seguente con due gare distance con partenze ad intervalli sempre in tecnica libera. Riposo e trasferimento il 31, mentre il 2019 viene inaugurato in Val Muestair, Svizzera, dove si tiene l’ultima sprint del Tour, ancora in tecnica libera. Altro trasferimento ed il 2 si va ad Oberstdorf, in Germania, dove le atlete sono chiamate ad ...

Tour de Ski - primi podi azzurri 2019 : De Fabiani 2° nella Mass Start 15 km TC - Pellegrino nella Sprint TL : Bolshunov, oggi solo trentaduesimo e fuori dalla zona punti, resta al comando della classifica di Coppa del mondo con 476 punti, ma Iversen si avvicina passando a 466 e Johannes Klaebo sale a quota ...

Sci di fondo - Tour de Ski Oberstdorf 2019 : domani gli inseguimenti. Norvegesi primi a partire - De Fabiani impegnato in una gara che non ama : Il Tour de Ski arriva oltre la metà del suo svolgimento a Oberstdorf: domani si terranno le due gare a inseguimento a tecnica libera maschile e femminile. Le due gare prenderanno il via con un ordine inverso rispetto a quello odierno: prima gli uomini per la 15 km alle 13:05, poi le donne per la 10 km alle 15:15. Si riparte con forti tinte di norvegese, dal momento che Emil Iversen al maschile e Ingvild Flugstad Oestberg al femminile hanno ...

Sci di fondo – Tour de Ski - De Fabiani soddisfatto : “sono entusiasta - ecco la strategia che ho utilizzato” : Lo sciatore azzurro ha commentato il secondo posto ottenuto nella mass start valida come quarta tappa del Tour de Ski Oberstdorf gli porta particolarmente fortuna. Francesco De Fabiani è secondo nella mass start di 15 km a tecnica classica valida come quarta tappa del Tour de Ski ed è la terza volta che sale sul podio nella località tedesca sulle sei totali in carriera in gare individuali. L’azzurro conduce una gara tatticamente ...

Sci di fondo - Tour de Ski : De Fabiani è secondo nella mass start di Oberstdorf : Per l'azzurro è il sesto podio in carriera in Coppa del Mondo: cinque di questi li in una gara con partenza di "massa". Per Iversen è invece la sesta affermazione nel circuito maggiore. In casa ...

LIVE Sport - DIRETTA 2 gennaio : Cecchinato ai quarti a Doha - De Fabiani secondo al Tour de Ski! : Amici di OA Sport, buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE generale di mercoledì 2 gennaio. Dopo un esperimento di qualche anno fa, torna a farvi compagnia in pianta stabile la “DIRETTONA”. Di che cosa si tratta? Sarà una DIRETTA LIVE testuale che vi farà compagnia ogni giorno, aggiornandovi in tempo reale sui principali risultati Sportivi della giornata ed anche sulle notizie di rilievo da non perdere. In sostanza, in pochi minuti ...

Sci di fondo - Tour de Ski Oberstdorf 2019 : FANTASTICO De Fabiani! E’ secondo nella mass start dietro Iversen! : Il Tour de Ski 2019 di Francesco De Fabiani doveva entrare nel vivo oggi e così è stato. Il valdostano ha sfruttato al meglio la 15 km mass start a tecnica classica, molto congeniale alle sue caratteristiche, concludendo al secondo posto alle spalle del norvegese Emil Iversen e davanti al russo Sergey Ustiugov. Si tratta del sesto podio in carriera in Coppa del Mondo per l’italiano: cinque di questi sono maturati in gare con partenza di ...