Oroscopo gennaio 2019 segno per segno

Oroscopo del giorno 5 gennaio : Mercurio cambia segno - bene Aquario ma Pesci in difficoltà : L'Oroscopo del giorno 5 gennaio 2019 prevede un brillante inizio weekend per alcuni segni ed una giornata tutt'altro che esaltante per altri. Ansiosi di sapere se il vostro segno potrà contare su un sabato fortunato? Scopriamolo subito, prima però, come al solito è d'obbligo anticipare qualcosa in merito all'Astrologia del giorno. Quest'oggi, sotto la preziosa lente astrale c'è una bella novità: il transito Mercurio in direzione del Capricorno. ...

Previsioni Oroscopo Paolo Fox di oggi 3 gennaio a I Fatti Vostri : oroscopo Paolo Fox di oggi 3 gennaio 2019: le Previsioni su Raidue L’oroscopo di Paolo Fox è uno dei momenti più seguiti de I Fatti Vostri. Il famoso astrologo ha appena svelato le Previsioni di oggi 3 gennaio 2019. Ieri Fox ha anticipato le Previsioni zodiacali di oggi. L’Ariete oggi recupera, novità sul lavoro. Per il Toro cambiamenti in vista entro maggio, bene l’amore. I Gemelli oggi potrebbero avere a che fare con ...

Oroscopo Paolo Fox 2019/ Previsioni di oggi 3 gennaio : Acquario forte - Pesci ripensamenti : Oroscopo Paolo Fox, oggi 3 gennaio 2019: l'Acquario si sente forte, Pesci protagonisti di alcuni ripensamenti, tutti gli altri segni zodiacali.

Oroscopo di domani 4 gennaio : fine settimana 'al bacio' per Gemelli e Cancro : L'Oroscopo di domani 4 gennaio svela le nuove previsioni zodiacali in vista della giornata coincidente con il prossimo venerdì. Dunque attenzione tutta puntata sull'imminente fine settimana con un occhio di riguardo verso la parte iniziale del weekend. Pronti a scoprire come saranno le stelle nei riguardi del vostro segno? In primo piano spiccano quest'oggi, come sempre, la nuova classifica stelline quotidiana e le previsioni astrali riguardanti ...

Oroscopo 4 gennaio : disagi per Acquario - recupero per Pesci e tensioni per il Leone : Il nuovo anno è iniziato alla grande soprattutto per alcuni segni zodiacali, ma nella giornata di venerdì qualcosa potrebbe andare storto per segni come Gemelli e Scorpione. Scopriamo dunque le previsioni degli astri per venerdì 4 dicembre. Da Ariete a Vergine Ariete: nell'ultimo periodo state attraversando un processo di trasformazione. Alcuni di voi non si sentiranno al massimo perché dovranno sottostare ad alcuni limiti posti da altri. In ...

Astri e Oroscopo del 5 : gennaio garantisce sorprese lavorative per lo Scorpione : Il nuovo anno è partito alla grande e preannuncia fortuna e amore per i segni dello Zodiaco. Studiando in modo approfondito le effemeridi del 5 gennaio, riscontriamo ottime opportunità per il segno dello Scorpione. I pianeti sono favorevoli al successo sia nel lavoro che nell'amore. L'oroscopo del 4 gennaio parla chiaro e promette bene per voi scorpioncini, spingendovi a combattere con impegno e grinta. Sapete quello che volete e potrete ...

Oroscopo del giorno 3 gennaio : stanco il Toro : Prosegue il primo mese dell'anno. Scopriamo quali sono le previsioni per tutti i segni zodiacali per quanto riguarda la giornata di giovedì 3 gennaio 2019. Di seguito lavoro, amore e salute dall'Ariete ai Pesci. Ariete: Luna favorevole nel segno, potreste vivere delle belle emozioni con il partner. Sul lavoro, sono in arrivo delle conferme....Continua a leggere

Peculiarità dell'Acquario e Oroscopo del segno per gennaio : Cominciare bene questo nuovo anno sarebbe importante per i nati sotto l'Acquario che solitamente amano pianificare le loro giornate nei dettagli senza dimenticare nulla. Sono anche persone molto puntuali per abitudine e per queste caratteristiche potranno affrontare il mese di gennaio 2019 con tutte le carte in regola per buoni esiti commerciali, ma anche di riorganizzazione della propria vita. Dobbiamo subito dire che avendo Luna e Venere nello ...

Oroscopo di Paolo Fox 2019/ Previsioni oggi - 2 gennaio : Vergine chiuso a riccio - Leone attenzione : Oroscopo Paolo Fox, Previsioni di oggi 2 gennaio 2019: Scorpione anno molto importante, Acquario giornate interessanti, tutti gli altri segni?

Oroscopo Bilancia di gennaio : tensione in ambito lavorativo : Il mese di gennaio per voi della Bilancia è un mese di tranquillità in contrapposizione con tutto ciò che avete ingiustamente subito negli ultimi mesi del 2018 soprattutto dal punto di vista lavorativo, anche se tutto procederà per gradi. Avete superato tutto ciò che vi risultava difficile, pericoloso ed ostico e infine siete arrivati ad una situazione tutto sommato serena, anche se a tratti noiosa. Questo è il momento ideale per ottenere nelle ...

Oroscopo domenica 6 gennaio : stallo per i Pesci - concentrazione per il Capricorno : La giornata di domenica 6 gennaio sarà prevalentemente di distensione per molti dei segni che compongono lo zodiaco, in special modo per i Gemelli, per la Bilancia e per il Leone. Meno entusiasmante sarà il giorno della Befana invece per i segni dell'Acquario e dei Pesci: per loro non è in programma nulla di particolarmente rilevante. L'Oroscopo dall'Ariete alla Vergine Ariete: una domenica all'insegna dell'eros potrebbe davvero cambiare le ...

Oroscopo domani di Paolo Fox : previsioni del 3 gennaio : Paolo Fox, Oroscopo di domani: le stelle di giovedì 3 gennaio Anche oggi le previsioni di domani dell’Oroscopo di Paolo Fox è un appuntamento imperdibile per tutti coloro che si divertono a verificare le sue pillole astrologiche. Si parte come sempre dai primi tre segni dello zodiaco. Ariete: dopo le previsioni non troppo brillanti del 2019 ecco che domani potrà contare su un buon recupero per quanto riguarda i sentimenti. Il 2018 è ...

Oroscopo del 20 gennaio : Cancro appariscente - Pesci silenzioso : In questa domenica 20 gennaio 2019 troviamo Mercurio, Plutone e Saturno in Capricorno. Il Sole si trova nel segno dell'Acquario e la Luna in Gemelli. Marte ed Urano retrogrado in Ariete. Nettuno in Pesci. Nodo Lunare in Cancro nella decima casa. Di seguito le previsioni segno per segno. Nuovo look per il Cancro Ariete: con tante faccende da sbrigare ma poca voglia di portarle a termine. Domenica apatica e svogliata anche in ambito amoroso dove i ...