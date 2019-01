' Nessun asilo a diplomatico Nord Corea'

Codroipo - Nessuno ha davvero vietato i bambolotti neri all’asilo : (Foto: Paul Grey/Flickr) Sulle interpretazioni politiche e sui retroscena si può lungamente discutere, ma dal punto di vista giornalistico una cosa è certa: la notizia del presunto divieto di utilizzare i bambolotti dalla pelle nera negli asili nido nel comune di Codroipo, in provincia di Udine, è falsa. Nonostante il caso sia scoppiato in seguito a una (vera) modifica normativa decisa dal consiglio comunale lo scorso 29 novembre, il modo in cui ...

Udine - senza residenza Nessuna iscrizione al nido. Anche i richiedenti asilo rimangono fuori : senza residenza, nessuna possibilità di essere iscritti agli asili nido. E di riflesso, i figli dei richiedenti asilo, accolti negli alloggi a protezione sociale e nei progetti di seconda accoglienza, non potranno usufruire di questi servizi, proprio perché privi del certificato di dimora. L'ha deciso il comune di Udine nel nuovo "Regolamento per i servizi educativi per la prima infanzia", approvato in queste ore dalla maggioranza di ...

Crotone - richiedente asilo cacciato dal Cara : "Nessuna pietà neanche per mia moglie incinta e la nostra bimba" : Per effetto del decreto sicurezza di Salvini, 26 migranti con permesso umanitario sono stati espulsi dalla struttura. Tra loro, Yousuf, Faith e la loro piccola di sei mesi: "Non sappiamo dove andare". Per l'accoglienza ora si mobilitano Croce rossa, Caritas e volontariato

