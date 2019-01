Grillini a caccia di imprenditori per sfidare la Lega sul suo terreno

ilgiornale

: RT @Dio_lo_vuole: Ma Dico quando lo si caccia? M5s fa pulizia: espulsi grillini rossi, De Falco affondato - croalthe : RT @Dio_lo_vuole: Ma Dico quando lo si caccia? M5s fa pulizia: espulsi grillini rossi, De Falco affondato - notizieoggi_com : Di Maio, tempo di purghe: non solo De Falco, caccia 4 grillini È il terremoto di Capodanno- - Dio_lo_vuole : Ma Dico quando lo si caccia? M5s fa pulizia: espulsi grillini rossi, De Falco affondato -

(Di giovedì 3 gennaio 2019) Dopo il videomessaggio anti-privilegi registrato dalle piste da sci, la vacanza - con annessa campagna elettorale - di Luigi Di Maio fa tappa nelle zone del bellunese colpite due mesi fa dall'alluvione. Il vicepremier sarà oggi e domani a Caprile, Alleghe e Rocca Pietore per incontrare sindaci, operatori turistici e, soprattutto,. È in particolare a loro che il ministro dello Sviluppo economico si rivolgerà nella due giorni di visite, accompagnato dal deputato bellunese Federico D'Incà: l'obiettivo, a parte "il punto della situazione" post alluvione, è ricucire territorio per territorio gli strappi che si sono consumati con il mondo produttivo in questi sette mesi di governo, disseminati di manifestazioni di piazza del "partito del Pil" e assemblee di industriali in aperto dissenso con l'esecutivo.Il M5s vuole rivendicare quanto fatto e promettere che farà di più, ma anche ...