Freccero | Voglio riportare Luttazzi in tv

Carlo Freccero : "Voglio riportare Luttazzi in Rai" : Carlo Freccero è tornato alla guida di Rai 2. E vuole portare, o meglio riportare, con sé anche uno dei suoi scudieri più fidati. "Voglio riportare Luttazzi in Rai", ha annunciato in conferenza stampa a Viale Mazzini. Perchè, ha proseguito, "senza la satira che televisione pubblica sarebbe?".Il comico romagnolo era stato allontanato dal tv pubblica nel 2001, per effetto dell'ormai celebre editto bulgaro, imposto da ...

