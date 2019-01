Davide Cimolai il corridore gentiluomo | i suoi sogni ripartono dal Trofeo Laigueglia

Ciclismo : Davide Cimolai lascia il World Tour - Marco Benfatto prolunga : Mentre alcuni corridori stanno gia' riprendendo cautamente ad allenarsi il ciclomercato sta assestando gli ultimi aggiustamenti per completare le squadre in vista della prossima stagione. Negli ultimi giorni sono stati definiti molti rinnovi, come quelli di Puccio e Geoghegan Hart al Team Sky [VIDEO]e quelli di Manuele Mori e Marco Benfatto, confermati rispettivamente alla UAE Emirates e alla Androni Sidermec. Tra i nomi più importanti ancora ...

Ciclismo : Davide Cimolai si trasferisce all’Israel Cycling Academy col sogno della Milano-Sanremo : Nuova avventura in Israele per Davide Cimolai. Il ventinovenne di Pordenone è stato infatti ingaggiato dalla Israel Cycling Academy, che quest’anno ha partecipato per la prima volta al Giro d’Italia. Cimolai termina, dunque, il rapporto che lo legava alla Groupama-FDJ. Questo passaggio in terra israeliana, peraltro, segna il suo primo approdo in una formazione non del World Tour, visto che la ICA fa parte delle squadre ...