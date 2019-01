Amici verso il serale: chi saranno i protagonisti di questa edizione?

domanipress

(Di giovedì 3 gennaio 2019) Si avvicina l’appuntamento con ildel talent show più visto della tv italiana. Chigli allievi che conquisteranno con il loro talento l’accesso alla fase clou del programma?Per seguire quotidianamente la preparazione artistica degli allievi didiciottesimada lunedì 7 gennaio Canale 5 alle ore 16.10 trasmette la striscia in daytime sulla vita nella scuola tra lezioni, studio, prove e kit da sfide, mentre da sabato 12 gennaio l’appuntamento è con gli speciali del sabato pomeriggio alle ore 14,10 con Maria De Filippi, conduttrice e ideatrice del format. La classe, ad oggi, è formata da 14 elementi. Per il ballo: Miguel Chavez, Arianna Forte, Marco Alimenti, Mowgli, Mimmi e Gianmarco Galati; per il canto: Giordana Angi, Tish, Mameli, Daniel Piccirillo, Alessandro Casillo, Giacomo Eva, Jefeo e Alberto Urso. Chi di loro proseguirà il camminoil ...