65 anni di Rai e teleschermo | dal monoscopio al digitale

Carlo Freccero rivoluziona il palinsesto di Rai 2 : “Detto fatto” e “I fatti vostri” di Magalli a rischio chiusura dopo 25 anni : L’uragano Carlo Freccero si abbatte su Rai2. Il nuovo direttore della seconda rete nazionale mette in piedi una conferenza stampa che si trasforma in un vero e proprio show dove l’ironia e le frecciatine la fanno da padrone. La “notizia bomba” arriva subito. “Voglio riportare Daniele Luttazzi in Rai“, dichiara scandendo bene le parole. La Rai2 che il nuovo direttore ha in mente è “pluralista e complementare a ...

Adriano Celentano - l’omaggio di Rai2 con C’è Celentano per gli 81 anni del molleggiato : Adriano Celentano il 6 gennaio compirà 81 anni e alla vigilia del suo compleanno, il 5 gennaio 2019 alle 21.05 su Rai2, andrà in onda C’è Celentano l’omaggio ad uno dei più grandi protagonisti della musica del nostro paese. Un biglietto di auguri speciale per ripercorrere tutti insieme gli ormai oltre 60 anni di attività, e raccontare il Celentano interprete e autore musicale di brani memorabili, ma anche il rivoluzionario e l’innovatore, in ...

Rivoluzione a Rai 2 - l'annuncio di Freccero a 17 anni dall'editto bulgaro : Il neo direttore: "Voglio riportare Luttazzi in tv. Che servizio pubblico sarebbe sennò?". Tra le altre novità Alessandro...

65 anni di Rai - ecco 10 programmi che ne hanno fatto la storia : Domenica 3 gennaio 1954, alle ore 11:00, l’annunciatrice Fulvia Colombo diede battesimo alle trasmissioni del Programma nazionale (poi diventata Rai1). Quel giorno, infatti, dopo alcune sperimentazioni nell’autunno dell’anno precedente, prese avvio la programmazione ufficiale delle trasmissioni televisive della Rai, Radiotelevisione italiana. Dopo la benedizione di Papa Pio XII, andò in onda la prima puntata di Arrivi e ...

Unici - Rai 2 : stasera in onda L'Inarrestabile Gianna - puntata dedicata a Gianna Nannini : Arrivato alla sua settima edizione per il 2019, ritorna questa sera, alle 22.55 su Rai 2, il programma che racconta la vita di alcuni tra i più grandi artisti del panorama italiano e internazionale.Stiamo parlando di Unici, che stasera andrà in onda con una puntata interamente dedicata a Gianna Nannini dal titolo L'Inarrestabile Gianna. Oltre due ore di trasmissione durante le quali Giorgio Verdelli, anche autore e regista del programma, ...

Unici : Rai2 omaggia l’inarrestabile Gianna Nannini : Speciale Unici - Gianna Nannini Una delle poche rockstar femminili italiane. Un pezzo “unico”, appunto. Ci riferiamo a Gianna Nannini, l’inconfondibile voce roca che in quarant’anni di carriera ha lasciato un segno nel panorama della musica. Sarà Rai 2, con uno speciale di Unici – dal titolo L’Inarrestabile Gianna -in onda stasera alle 22.55, a rendere omaggio alla cantautrice senese. Giorgio Verdelli, autore e regista del ...

Adriano Celentano festeggia gli anni in tv : appuntamento su Raidue il 5 gennaio : Con l’arrivo del nuovo anno, il ‘molleggiato’ della musica italiana compirà 81 anni. Raidue lo festeggia in modo speciale

Spot con Enrica Bonaccorti su cause per danni medici : Rai e Mediaset lo sospendono : Polemiche, attacchi dei medici, appelli alla ministra alla Salute e alla fine la Rai e Mediaset hanno deciso di bloccare in attesa di chiarimenti lo Spot di “Obiettivo risarcimento”, una società che fa cause di risarcimento per danni medici. Nella pubblicità in questione Enrica Bonaccorti invita i telespettatori a segnalare eventuali danni subiti nelle strutture sanitarie a “Obiettivo risarcimento”. Nel pomeriggio del 28 ...

Con l'anno nuovo ritorna la tassa sui passi carrai. Reintrodotto il balzello dopo 16 anni : A renderlo noto il Consigliere Andrea Guido. Il provvedimento passato con un Deliberazione di Giunta lo scorso 19 dicembre.

Elle Fanning è una popstar emergente nel primo trailer di Teen Spirit : Teen Spirit è un nuovo film musicale in uscita il prossimo anno, la protagonista è l’attrice Elle Fanning (Mary ShElley, The Neon Demon, L’Inganno) che ha dato prova della sua voce nel primissimo trailer che trovate a fine articolo. Questo film è diretto da Max Minghella e segue le vicende di Violet (Elle Fanning) che sarà impegnata a gareggiare in una competizione canora internazionale. Nel primo trailer vediamo anche un piccolo ...

Manovra : via libera dal Senato. Confermati i tagli all'editoria e la web tax; per la Rai 80 milioni in 2 anni : RIMBORSO PER I RISPARMIATORI TRUFFATI I risparmiatori truffati coinvolti nelle liquidazioni bancarie degli ultimi anni potranno rivolgersi direttamente al ministero dell'economia per ottenere il ...

L’incidente aereo di Punta Raisi - quarant’anni fa : Poco dopo la mezzanotte un aereo diretto all'aeroporto di Palermo finì in mare: c'erano a bordo 129 persone, 108 delle quali morirono

90 anni Piero Angela - programmazione speciale della Rai : Alle ore 16.00 appuntamento con ' Piero Angela " Raccontare la scienza ', che si apre con una biografia di Pierluigi Castellano, che ripercorre la carriera del divulgatore scientifico e i primi ...