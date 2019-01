Ricerca | enti | al Cnr altri 104 contratti di assunzione

Xylella - Emiliano inaugura una serra attrezzata per supportare la Ricerca di cultivar resistenti : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

Xylella : inaugurata serra per la Ricerca degli ulivi resistenti : Una serra attrezzata per supportare la ricerca di ulivi resistenti a Xylella fastidiosa, il batterio che sta mettendo in ginocchio l’olivicoltura salentina, è stata inaugurata stamattina presso l’oleificio Forestaforte, a Gagliano del Capo (Lecce). La serra è stata realizzata con i proventi di una raccolta fondi promossa ed attuata dalla rivista tedesca “Merum” (www.merum.info) con la collaborazione della rivista ...

Università e Ricerca : gli studenti contestano i tagli - il governo parla di accantonamenti. Fondi sacrificati per l'accordo con Europa : ... da un lato, non ha eliminato la figura dello studente idoneo non beneficiario di borsa di studio e, dall'altro, non ha previsto "una politica di assunzione e stabilizzazione di personale docente che ...

Con questo microscopio per smartphone ti sentirai un Ricercatore : Per vederci chiaro una lente d’ingrandimento è sempre la soluzione giusta, anche quando si parla di smartphone. Concetto caro ai cinesi di QingYing, che dal 2012 sono attivi nello sviluppo di app e microscopi portatili da collegare sul retro dei telefoni intelligenti. L’ultimo arrivato è Fingertip iMicro (eh sì, l’iPhone è lo smartphone preferito dall’azienda), che ha dimensioni pari a un polpastrello (21 x 12 x 3,5 millimetri), pesa 1,5 grammi, ...

Agguato a Pesaro - ucciso con venti colpi di pistola mentre parcheggia l'auto : Ricercati due killer : Agguato nel centro storico di Pesaro contro un 51enne, che sarebbe di origine calabrese, ucciso a colpi di pistola. Almeno 20 bossoli sarebbero stati trovati sul luogo dell'esecuzione avvenuta in via ...

IL 5G E LA MANCATA Ricerca SUI RISCHI PER LA SALUTE - ''E' DA INCOSCIENTI NON FARE NULLA'' : L'AQUILA - 'Sulla tecnologia 5G è MANCATA e manca ancora la RICERCA sui possibili RISCHI per la SALUTE e sull'ambiente. Ed io, come donna di scienza, ho il dovere di chiedere all'industria e alle istituzioni di intervenire, perché parliamo di una tecnologia che riguarderà il mondo intero, quindi miliardi di persone'. Mentre all'Aquila e in ...

Manovra - tutte le misure : slittano le assunzioni nel pubblico impiego. Salasso Ires per enti di Ricerca e no profit : MILANO - Il governo ha posto la fiducia al Senato sul maxiemendamento che riscrive la Manovra per il 2019. Dopo un lungo tira e molla il testo è uscito dalle stanze della Ragioneria dopo avere avuto ...

Imprese - approvato il 2° bando per investimenti su Ricerca - occupazione e fonti rinnovabili - AostaOggi.IT : Valutazione attuale: 0 / 5 Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5 AOSTA. E' rivolto alle grandi e medie Imprese il bando per la promozione degli investimenti approvato ieri dal governo ...

Assunzioni Vueling : si Ricercano 100 assistenti di volo per il 2019 : Nuove opportunità di lavoro arrivano dal settore aereo. Qualche settimana fa si era parlato di nuove Assunzioni da parte di Ryanair ed Emirates, adesso invece, a ricercare personale è la famosa compagnia Vueling. Ad annunciarlo è la stessa società, la quale ha dato inizio ad una campagna di reclutamento in tutta Italia. Ad essere ricercati sono 100 assistenti di volo che avranno la loro base lavorativa presso gli aeroporti di Roma Fiumicino e ...

Windows 10 : se fai una Ricerca manuale degli aggiornamenti sarai perseguitato per sempre : Quello degli aggiornamenti automatici di Windows è uno degli aspetti che gli ingegneri Microsoft devono ancora perfezionare: le richieste di download appaiono sempre nel mezzo di qualcosa di importante, per non parlare delle installazioni in fase di accensione o spegnimento della macchina che sembrano arrivare sempre nel momento meno opportuno. In questi giorni poi, una rivelazione fatta proprio dalla casa di Redmond non mancherà di ...

Clima Cop24 - il Ricercatore Bergamaschi : “I progressi sono insufficienti” : I circa 200 Paesi tornano a casa dalla Cop24 “sapendo che i progressi di Katowice non sono sufficienti per stabilizzare il cambiamento Climatico a un livello di sicurezza adeguato. C’è ancora molta strada da fare, soprattutto da parte della politica che stenta a dare all’azione per il Climaquella priorità necessaria per preparare la società ad affrontare la sfida in modo adeguato prima che sia troppo tardi”. Lo afferma ...

Caso Battisti. Agenti italiani in Brasile alla Ricerca del fuggitivo : L'ex ministro di Lula ha difeso la protezione data dal suo governo a Battisti, definendola "giuridica e non politica", in una serie di tweet, in cui ha comparato il Caso dell'ex appartenente al ...

Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica Giancarlo Dosi : premiati saggi su rifiuti - vaccini - industria 4.0 - Ricerca scientifica innovativa - matematica delle probabilità e mutazioni genetiche : Dai 700 libri, articoli e video candidati per partecipare alla sesta edizione del Premio Nazionale di Divulgazione scientifica Giancarlo Dosi è uscito il super vincitore. Nella finalissima svoltasi giovedì 13 dicembre al CNR di Roma, serata presentata dal giornalista Guido Barlozzetti che ha visto consegnare anche uno speciale riconoscimento alla virologa Ilaria Capua per il suo contributo fondamentale nella Divulgazione scientifica in Italia, ...