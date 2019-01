Rc Auto | arriva la stangata | tariffe più alte nel 2019

Pedaggi - arriva la conferma di Autostrade : "Stop agli aumenti nel 2019" : Già ieri il ministro dei Trasporti aveva annunciato il blocco delle tariffe sul 90% delle tratte. Nulla di fatto invece per...

Arriva in Italia l'Autostrada elettrica per il trasporto pesante delle merci : Una rete autostradale elettrica per il trasporto 'pesante'. In Europa la sperimentazione è già reale, in Italia sta per cominciare. Alzando gli occhi verso il cielo, e senza salire più di tanto con lo ...

Autostrade - pedaggi : dal 1 gennaio arriva la nuova stangata - quanto pagheremo in più e dove : Anche dopo il disastro del Ponte Morandi , Autostrade per l'Italia avrà il suo aumento annuale delle tariffe . Inferiore sì a quello ottenuto nel 2018, 1,51%,, ma comunque molto vicino, 0,81%, a ...

Gol Piatek o Autogol Toloi? Può arrivare una decisione a sorpresa : Gol Piatek o autogol Toloi? Si sta giocando la 17^ giornata del campionato di Serie A, un turno scoppiettante e che sta regalando grosse emozioni. Spettacolo in Genoa-Atalanta, al 50′ il risultato di 1-1 tra due squadre che giocano un buon calcio. Dubbi sulla prima rete dei rossoblu, gol di Piatek o autogol di Toloi? Inizialmente il gol era stato assegnato al polacco, poi è stato però annullata la marcatura dal live di Fantagazzetta ...

Auto - arriva la Twingo col GPL. Si fanno più di 1000 km : Svolta green per la Renault Twingo, arricchita dalla versione a Gpl con due nuovi allestimenti, Duel e Duel2. La prima offre di serie, fra l'altro, luci diurne a led, maniglie e specchietti in tinta, ...

Incredibile Elon Musk - addio traffico : dopo l’Auto spaziale arriva il tunnel sotterraneo per viaggiare a 240 km/h : dopo l’auto elettrica che viaggia nello Spazio Elon Musk ha rivelato al mondo che nelle vicinanze di Los Angeles c’è l’ingresso ad un tunnel che, a basso costo, potrebbe aiutare a risolvere il problema del traffico urbano. L’imprenditore, già noto per Tesla e Space X, ha acceso i fari sulla strada sotterranea lunga dieci chilometri sviluppata dalla sua Boring Company. Un “campione” che si inserisce in una ...

Arriva l'ecotassa sulle Automobili : da 1100 a 2500 euro sui veicoli più inquinanti : Tra le discussioni più accese di questi giorni che accompagnano la difficile Legge di bilancio del governo Conte c’è senza dubbio l’ecotassa, il fardello che l’esecutivo dovrebbe inserire sulle auto inquinanti. L’emendamento originale ha subito alcune modifiche che sembrano alleggerire il colpo sui contribuenti e sulle case costruttrici che sono le prime ad aver mosso appunti su questa nuova tassa. Mancati introiti per le casse statali e ...

Resta incastrata con la testa tra Auto e casello : per liberarla arrivano i vigili del fuoco : E' successo a Desenzano. I pompieri sono riusciti a spostare il veicolo senza mettere a rischio la salute dell'automobilista

Manovra - arrivano la nuova ecotassa e incentivi sull’acquisto dell’Auto per chi rottama : Cambia l'ecotassa e arrivano gli incentivi per chi acquista una nuova auto, ancora più alti per chi rottama il suo vecchio veicolo. Gli emendamenti alla legge di Bilancio presentati in commissione al Senato modificano l'ecotassa - che non si pagherà sulle utilitarie - e prevedono forti incentivi per chi acquista auto elettriche o ibride.Continua a leggere

Enel : la mobilità elettrica arriva in Autostrada - al Q8 di Rho : Milano, 18 dic., askanews, - La mobilità elettrica arriva in autostrada. Enel X ha installato e attivato presso l'area di servizio Q8 di Rho Sud, la prima stazione di ricarica lungo il tratto ...

Ecotassa - arriva la stangata per Suv e Auto extralusso : incentivi per le vetture ibride o elettriche : In una fase in cui l'economia appare in progressivo rallentamento, ciò che servirebbe è un concreto supporto del governo alle nostre aziende, alle nostre imprese più rappresentative'.

Sicurezza Stradale : Verona - arrivano 'Street control' - le speciali telecamere in Auto (3) : (AdnKronos) - “Negli ultimi 5 anni a Verona sono stati sequestrati ben 4 mila 375 veicoli non in regola – ha detto Altamura -, dei quali 758 solo nel 2018. Grazie a Giano2 abbiamo intensificato i controlli, facilitati dal confronto incrociato dei database in tempo reale. Da oggi, con questa strument

Sicurezza Stradale : Verona - arrivano 'Street control' - le speciali telecamere in Auto (2) : (AdnKronos) - “Siamo orgogliosi che Verona sia il capoluogo pilota di questo importante progetto – ha detto Sboarina -. Una scelta dettata dal fatto che nell’ultimo anno abbiamo investito parecchio in strumentazioni e servizi di eccellenza, oltre che in controlli e iniziative di sensibilizzazione, p

Sicurezza Stradale : Verona - arrivano 'Street control' - le speciali telecamere in Auto : Verona, 17 dic. (AdnKronos) - Da oggi, chi circolerà privo di copertura assicurativa o senza aver fatto la revisione non avrà più vita facile. Verona si fa nuovamente capofila nazionale per la Sicurezza Stradale. E a supporto del già collaudato Giano2, arrivano 2 telecamere di ultima generazione “St