Papa | Meglio vivere da atei che da cristiani che odiano

Papa Francesco 'Meglio atei che cristiani ipocriti' : ROMA - Alla prima udienza generale del nuovo anno, questa mattina nell'Aula Paolo VI in Vaticano, Papa Francesco ha colpito ancora. Rivolgendosi ai fedeli, ha detto: 'Le persone che vanno in chiesa, ...

Papa Francesco : "Meglio atei che cristiani ipocriti" : Alla prima Udienza generale in Vaticano: "Le persone che vanno in chiesa tutti i giorni e poi vivono odiando sono uno scandalo"

Il messaggio di Papa Francesco - meglio atei che cattivi cristiani : "È uno scandalo quello di persone che vanno in chiesa, che stanno lì tutti i giorni e poi vivono odiando gli altri e parlando male della gente: meglio vivere come ateo anziché dare una contro-testimonianza dell'essere cristiani". A dirlo è Papa Francesco, nell'udienza generale nell'Aula Paolo VI in Vaticano, la prima del 2019. "Il cristiano - spiega il Pontefice - non è uno che si impegna ad essere più ...