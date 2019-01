F1 | Montezemolo convinto | “Michael Schumacher? Ecco quello che so sulle sue condizioni”

sportfair

(Di mercoledì 2 gennaio 2019) L’ex presidente della Ferrari è tornato a parlare di Michael, che proprio domani compirà cinquant’anni Speranza e affetto, due termini che ricorrono spesso nelle parole di Luca Cordero diogni volta che si parla di MichaelFoto LapresseL’ex presidente della Ferrari non perde occasione per dimostrare la propria vicinanza alla famiglia del campione tedesco, costretto a lottare per la propria vita ormai da 5 anni. A poche ore dal cinquantesimo compleanno del Kaiser, l’ex numero uno del Cavallino è tornato a parlare del proprio pupillo, intervenendo ai microfoni di Rai Sport: “io spero, perchè gli voglio bene, che possa succedere qualcosa ma non voglio dire altro, se non che so che Michael lotta, che ha tanta determinazione e una famiglia magnifica intorno. La Ferrari? Auguro alla squadra e a Vettel di vincere nel ...