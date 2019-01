blogo

: RT @tvblogit: Giovedì lezione di Tv di Carlo Freccero dalla sala degli Arazzi della Rai (e su TvBlog) - CleliaMussari : RT @tvblogit: Giovedì lezione di Tv di Carlo Freccero dalla sala degli Arazzi della Rai (e su TvBlog) - tvblogit : Giovedì lezione di Tv di Carlo Freccero dalla sala degli Arazzi della Rai (e su TvBlog) - Varych4 : Giovedì lezione di Tv di Carlo Freccero dalla sala degli Arazzi della Rai (e su TvBlog) -

(Di martedì 1 gennaio 2019)Qualcuno l'ha chiamata "Conferenza stampa" di, in realtà pare proprio che non sarà così. Quella che andrà in scenapresso lasede Rai di viale Mazzini in Roma non sarà una semplice conferenza stampa, oppure come viene scritto dal solerte sito dell'ufficio stampaRai "incontro stampa" ma, secondo quanto apprendiamo, sarà qualcosa che va ben oltre una semplice conferenza stampa.Quella dia mezzogiorno sarà una vera e propria "di televisione" cheimpartirà ai ben-capitati presenti presso la prestigiosa sedetelevisione pubblica italiana. Quella disarà dunque una vera e propria allocuzione con relativo snocciolamento del nuovo palinsesto di Rai2 che abbiamo già avuto modo -in parte- di anticiparvi da queste colonne.di Tv di...