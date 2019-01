Ecco | in esclusiva | la Relazione Dagnino sul Comune di Castelvetrano dal 2007 al 2011

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Sampdoria - via Quagliarella? Ecco il sostituto : Calciomercato Sampdoria – Si è giocata una giornata importante valida per il campionato di Serie A, sono scese in campo Lazio e Sampdoria che hanno dato vita ad una partita scoppiettante, pareggio al’ultimo respiro firmato da Saponara. Ma a tenere banco è anche e soprattutto il Calciomercato, in particolar modo continuano a circolare le voci su un possibile addio di Fabio Quagliarella, tentato dall’esperienza al Milan, ...

Europee 2019 - il no all’austerity Ue non è esclusiva dei sovranisti. Ecco la galassia ecologista e “populista di sinistra” che chiede cambiamento : I Socialisti crollano, i Popolari arrancano ma resistono, la compagine liberale rappresenta un’incognita anche grazie alla costante perdita di consensi di Emmanuel Macron e la sua En Marche!, la new entry che doveva dare slancio al gruppo. Sovranisti e neo-nazionalisti, nonostante sia diminuita la crescita impressionante avuta tra il 2017 e il 2018, continuano a guadagnare terreno sugli altri partiti. La corsa alle Europee di maggio 2019 ha una ...

«First man» arriva al cinema. Ecco una clip in esclusiva : Il regista Damien Chazelle, 33 anni, regista del fortunato La La Land, è tornato a dirigere l’attore canadese Ryan Gosling, per portarlo stavolta nello spazio, lì dove mai nessuno si era spinto prima del 20 luglio 1969. Nei panni del primo uomo sulla luna Neil Armstrong, Gosling è il protagonista di First Man, nuova pellicola di Chazelle in uscita in Italia il 31 ottobre per Universal Pictures. Ecco una clip in anteprima. L'articolo «First ...