AG | sei feriti in violento scontro tra tre auto

Inter-Napoli - spunta un audio shock : “ne abbiamo feriti gravemente sei - uno è morto” : Inter-Napoli, la morte di Daniele Belardinelli continua a far molto discutere, adesso è spuntato un audio davvero scioccante sull’accaduto Inter-Napoli continua a far discutere, dopo gli scontri di San Siro è morto un tifoso nerazzurro, Daniele Belardinelli. Adesso, a qualche giorno di distanza è saltato fuori un audio che dà la ricostruzione di quanto accaduto fuori dal Meazza. Va subito chiarito che non c’è la certezza che ...

Terremoto a Catania - forti scosse : crolli e feriti. seicento sfollati : Terremoto nella notte nella zona dell'Etna a Catania: crolli, danni e feriti. Sono state 11 le scosse di Terremoto (considerando solo quelle di magnitudo non inferiore a 2) registrate dalla...

Terremoto a Catania - forti scosse nella notte : crolli e feriti. seicento sfollati : Terremoto nella notte nella zona dell'Etna a Catania: crolli, danni e feriti. Sono state 11 le scosse di Terremoto (considerando solo quelle di magnitudo non inferiore a 2) registrate dalla...

Terremoto a Catania - forti scosse nella notte : crolli e feriti - chiusa l'autostrada. seicento sfollati : Terremoto nella notte nella zona dell'Etna a Catania: crolli, danni e feriti. Sono state 11 le scosse di Terremoto (considerando solo quelle di magnitudo non inferiore a 2) registrate dalla...

Libia : attentato al ministero degli Esteri - sei morti e nove feriti : Tra i Paesi interlocutori per il raggiungimento di una stabilità politica figura anche l'Italia. Proprio il 23 dicembre Giuseppe Conte era volato in Libia per portare avanti la stabilizzazione del ...

Maxi-incidente sull’A24 tra Tagliacozzo e il bivio Torano-Pescara : sei feriti - traffico in tilt : Un'auto si sarebbe ribaltata e altri mezzi sarebbero coinvolti nel maxi incidente che ha bloccato parte dell'autostrada. Secondo quanto si apprende, sarebbero ben 4 le auto coinvolte nello schianto e ci sarebbero sei feriti - 4 adulti e due bambini, di cui uno in gravi condizioni. Sul posto ambulanze e vigili del fuoco.Continua a leggere

Incidenti stradali - nei primi sei mesi dell’anno meno morti e feriti in Italia : Il report di Aci-Istat fa sapere che nei primi sei mesi dell’anno sono stati 82.942 gli Incidenti stradali registrati, 1.480 le vittime e 116.560 i feriti. Numeri ancora impressionanti, ma che sono in netto calo rispetto a quelli dello stesso semestre dello scorso anno: -8% dei morti e -3% dei feriti. Questo a fronte di un incremento degli spostamenti su autostrade in concessione, con un +0,1% dei veicoli leggeri e +3,2% di quelli pesanti. ...

Strasburgo - spari al mercatinoTre morti e 12 feriti : sei gravi : Il terrore torna a colpire l'Europa. spari in mezzo alla folla, morti, feriti nelle strade, persone che fuggono urlando. Sono almeno tre le vittime di uno, forse due attentatori, che hanno aperto il fuoco intorno alle 20 a Strasburgo, ora in cui tutti sono in giro per mercatini o per locali Segui su affaritaliani.it

Strasburgo - sparatoria al mercatino di Natale : «Almeno un morto e sei feriti». Killer in fuga : Spari in un mercato di Natale a Strasburgo, in Francia. Si parla di diverse vittime. Un primo bilancio comunicato dai pompieri a diversi media parla di un morto e sei feriti. Secondo le prime ...

Strasburgo - sparatoria al mercatino di Natale : «Almeno un morto e sei feriti». Killer in fuga : Un uomo solo avrebbe aperto il fuoco verso le 20 al centro di Strasburgo, riferisce il sito Dna (Derniers notices d'Alsace), per il quale ci sarebbero almeno due feriti...

Strasburgo - spari al mercatino di Natale. «Un morto e sei feriti». L’attentatore in fuga : La notizia riportata da alcuni testimoni tra cui l’eurodeputato del M5S Tamburrano: «Ci sono morti e feriti»

sei israeliani feriti in Cisgiordania : 0.01 Un gruppo di civili israeliani, tra cui una donna incinta di 30 anni, sono rimasti feriti in un attacco a colpi di arma da fuoco sparati da un'auto palestinese vicino a Ofra, un insediamento ebraico in Cisgiordania. Lo riferisce il portavoce militare, secondo cui i "civili israeliani erano fermi alla stazione degli autobus". I soldati presenti sul posto hanno risposto al fuoco. Il veicolo con a bordo chi ha sparato si è dileguato. Ofra ...

sei israeliani feriti in attacco in Cisgiordania : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Sfera Ebbasta - tragedia durante l'evento a Corinaldo : sei vittime e settanta feriti : Doveva essere un piacevole concerto e, invece, si è trasformato in tragedia. Tutto è cominciato quando qualcuno tra il pubblico, di cui è ancora ignota l'identità, avrebbe utilizzato dello spray al peperoncino, causando panico tra la folla. Nello specifico, nel giro di poco tempo la gente ha cominciato a scatenarsi, causando una confusione tale da causare morti e feriti. Le vittime di questo tragico evento sono cinque ragazzi minorenni e una ...