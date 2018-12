Travolto da un' auto mentre è in bici | è in prognosi riservata

Siena - Travolto a 17 anni da un’auto pirata : Arturo muore a pochi metri da casa : Un ragazzo di 17 anni, Arturo Pratelli, è morto venerdì sera dopo essere stato investito da un'auto pirata a Sovicille (Siena) nei pressi dell'aeroporto di Ampugnano. Il giovane camminava sul ciglio della strada provinciale 73, in quel punto scarsamente illuminata, quando è stato travolto. Il conducente non si è fermato a prestare soccorso.Continua a leggere

Caivano : incidente stradale mortale. Uomo in bici Travolto da un'auto : Ieri sera i Carabinieri di Casoria sono intervenuti in via Fratelli Rosselli di Caivano dove era stata segnalata la presenza del corpo di un Uomo sul manto stradale e una bicicletta poco distante. Il ...

Natale di sangue nel Napoletano : uomo Travolto e ucciso da auto pirata : l corpo di un uomo, probabilmente un extracomunitario vittima di un incidente stradale, è stato trovato dai carabinieri a Caivano nel Napoletano. I militari sono intervenuti in via Fratelli Rosselli ...

Campomorone. Cinquantenne Travolto e ucciso sull’autostrada A12 : Un uomo di 52 anni di Campomorone è stato travolto e ucciso sull’autostrada A12, tra Recco e Rapallo, in direzione

Malore in auto - scende ed è Travolto : l'omicida fugge ma viene rintracciato : Un'automobilista travolge un 25enne, provocandone la morte, ma non si ferma: i carabinieri però lo identificano e lo denunciano per omicidio stradale colposo. L'incidente si è verificato ieri sera, ...

Calabria - lupo trovato morto dalla polizia provinciale in Sila : è stato Travolto da un’auto : Gli agenti della polizia provinciale di Cosenza in servizio presso il Distaccamento di San Giovanni in Fiore, durante un controllo del territorio dei comuni di San Giovanni in Fiore e Casali del Manco, sotto le direttive del Comandante Pasquale Monea e con il coordinamento del Sostituto Commissario Maria Antonietta Pignataro, hanno recuperato una carcassa di lupo appenninico (Canis lupus italicus), morto a causa di una collisione con un ...

Pozzuoli - gara clandestina : uomo Travolto e ucciso da auto/ Falsa versione non salva 21enne : arrestato - IlSussidiario.net : Pozzuoli, folle gara clandestina fra auto: investito e ucciso un 62enne. Video ultime notizie: arrestato un 21enne, nonostante versione Falsa.

A piedi di notte in autostrada a Vercelli : Travolto e ucciso da due auto : È stato travolto da più auto mentre camminava, a piedi, in autostrada. Vittima Naji Kaddour, un 38enne marocchino residente ad Alba. Nella notte tra mercoledì e giovedì camminava sulla A4 Tonino-Milano quando, in prossimità del casello di Cigliano, Vercelli, è stato travolto da almeno due auto.Continua a leggere

Tragedia a Borgo d'Ale : Travolto e ucciso da più auto : Non sono ancora chiare le cause che, ieri sera , mercoledì 5 dicembre, poco dopo le 23, hanno portato all'incidente che è costato la vita ad un uomo. Secondo una prima ricostruzione, la vittima sta ...

Muore Travolto da auto su autostrada A4 : 0.55 Un uomo di cui non sono ancora note le generalità è morto nella tarda serata di oggi, travolto da più di un'auto mentre si trovava, per cause ancora da accertare, sulla carreggiata dell'autostrada A4 nel tratto compreso tra la barriera di Rondissone (To) e il casello di Borgo d'Ale, nel Vercellese. Poco prima nella zona si era verificato un incidente.

Gara di velocità tra auto - Travolto e ucciso un uomo : A bordo delle loro auto si stavano sfidando in una folle corsa notturna nel centro cittadino di Pozzuoli . Scampato un primo incidente, uno dei due giovani alla guida ha investito frontalmente un ...

Incidente in A1 - scende dall’auto e viene Travolto mentre cammina in autostrada : morto : Un uomo di 40 anni è morto in un Incidente tra due auto e un furgone sull'autostrada A1 tra Incisa Reggello e Firenze sud. L’uomo, per motivi ancora da chiarire, era sceso dalla sua auto ed è stato investito da una vettura che era stata sua volta tamponata da un furgone. Il pedone è morto sul colpo.Continua a leggere

Dramma sull’A6 : a piedi in autostrada - giovane muore Travolto da auto e camion : Incidente stradale giovedì sera sull’autostrada A6 Savona-Torino tra i caselli di Millesimo e Altare. Un giovane di origini brasiliane è morto investito da diverse auto e un mezzo pesante. Al lavoro per ricostruire l’accaduto polizia stradale e scientifica. Ancora da chiarire perché l’uomo stesse percorrendo a piedi quel tratto di autostrada.Continua a leggere

A piedi in autostrada - 25enne Travolto : Cagliari, 30 nov. – (AdnKronos) - Muore investito da un camion sull'autostrada A6 Savona-Torino. La tragedia che ha coinvolto un ragazzo di 25 anni è avvenuta nella serata di giovedì, intorno alle 20, nei pressi del km 105 in direzione sud. Il giovane di origini brasiliane è stato travolto da un mez