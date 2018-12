Eiaculazione precoce | l’andrologo | “Un mix di erbe può curarla”

Eiaculazione precoce - andrologi : ecco il mix di erbe che migliora “la qualità della vita sessuale di coppia” : Può arrivare dalle erbe una nuova speranza per chi soffre di Eiaculazione precoce , ma soltanto se il medico specialista ha escluso fattori organici e se il problema è solo psicologico: secondo i dati raccolti e presentati durante il Congresso della Società italiana di andrologi a, dedicato a natura, ambiente e alimentazione, “un trattamento di 3 mesi con un mix di estratti vegetali di griffonia, passiflora e valeriana, assunti sotto forma ...

Eiaculazione precoce - 5 cose da fare se il tuo lui ne soffre : È un vero e proprio disturbo, l’Eiaculazione precoce. Un disturbo che merita una diagnosi, e una terapia fatta di piccoli accorgimenti, di dialogo, di sensibilità. Gli uomini che ne soffrono tendono a chiudersi in se stessi, possono diventare sfuggenti, nervosi: ma come si può aiutare il proprio partner ad affrontare tutto questo? Come può, la coppia, superare il problema e tornare ad avere una vita sessuale felice? Ecco cinque semplici ...