Come indossare la pelliccia | ecco qualche idea di look

Come indossare il completo a Capodanno : Con l’ultimo dell’anno letteralmente dietro l’angolo, i dubbi sul «cosa fare» si equiparano più o meno a quelli sul «cosa indossare». Provando a esservi d’aiuto almeno su uno dei quesiti esistenziali del momento, noi abbiamo scelto di raccontarvi 5 modi per indossare il completo. Perché se c’è un mito che possiamo sfatare fin da subito: a meno che non si tratti di un informale ...

Come indossare le décolleté : idee di look : Le décolleté, o pumps, sono un tipo di calzatura che non passerà mai di moda, nemmeno tra un milione di anni. Sono la classica scarpa su cui io consiglio di fare un investimento: da acquistare classica, se non ne abbiamo nemmeno un paio, nera, senza plateau, eventualmente in vernice. In caso invece fossimo delle décolleté addicted, via libera allora al colore, che non guasta mai. E adesso vendiamo alle idee di look. Come indossare le décolleté, ...

Come indossare il maglione norvegese : consigli di stile : Il maglione, in particolare quello in maglia grossa stile norvegese, non è affatto uno di quei capi da lasciare nell’armadio perchè “guai a chi lo vede!”, anzi. E’ uno di quei classici, Come la gonna tartan, che se portato con stile è sempre super attuale e fa fare un figurone anche nelle situazioni più inaspettate. Vediamo adesso qualche idea per indossarlo con stile. Come indossare il maglione norvegese, consigli di ...

Come indossare la polo in maglia questo inverno : Le celebrities maschili più glamour del panorama internazionale l’hanno capito già da diverse stagioni: la polo in maglia, in lana e/o seta d’inverno, in cotone d’estate, è di grande tendenza. Jon Hamm, Scott Eastwood, Armie Hammer e l’attore del momento, Rami Malek, sono solo alcune tra le star che amano indossare questo capo sotto giacche (naturalmente non doppiopetto) e completi formali (ai piedi ankle boots, stringate classiche e ...

Trendy tartan : Come indossare la fantasia scozzese : tartan non vuol dire solo “il vecchio kilt della nonna”. Se lo collegate a qualcosa di vecchio e fuori moda, beh… siete fuori strada! Il tartan è una fantasia classica, senza dubbio, ma il bello della moda è che trova sempre un sistema per rendere attuale anche i pattern più visti, facendoli diventare super Trendy. E questo è proprio il caso del tartan. Vediamo qualche idea di look per abbinarlo con stile. Trendy tartan, come ...

Moda uomo - Come indossare il passamontagna : È uno di quei neanche troppo rari casi in cui tendenza e funzione ispirano la creatività di centinaia di designers in tutto il mondo. Oltre i pantaloni check, i cappotti oversize e le chunky sneakers, da Raf Simons per Calvin Klein ad Alessandro Michele per Gucci, per l’autunno- inverno 2018/19 molti nomi illustri della Moda hanno focalizzato la propria attenzione sull’insospettabile balaclava. Nota nel linguaggio comune con ...

Parka time : Come indossare un classico dello street style : Il Parka è un giaccone sportivo, comodo e casual, ideale d’inverno, se imbottito, per sostituire il piumino, soprattutto per chi non ama particolarmente questo tipo di giacca. In questo post vi do una serie di idee su modelli da tenere d’occhio e su come abbinarli in chiave easywear e street style. Parka time, come indossare un classico dello street style: con i jeans ripped I jeans ripped sono un classico che sta bene estate e ...

Come indossare il bianco in inverno : idee di look : Il bianco è un colore che normalmente si associa più all’estate che all’inverno: fa risaltare l’abbronzatura, è fresco e sa di caldo e sole. Anche d’inverno però ha un suo perchè, anzi: può diventare davvero super chic se abbinato nel modo giusto. Vediamo insieme cinque idee per indossarlo con stile anche d’inverno. Come indossare il bianco in inverno: con il denim Con il denim non si sbaglia mai, ormai sapete Come ...

Moda Uomo - Come indossare il fermacravatta : Gettonatissimo tra le opzioni per i regali natalizi almeno quanto il portacarte, il fermacravatta è in realtà un accessorio immancabile all’interno del guardaroba maschile. Tornato alla ribalta di recente grazie al rinnovato interesse per l’abbigliamento formale, ne esistono ormai di ogni materiale e modello. Ma come si indossa questo oggetto misterioso? Funzione. Lungi dall’essere solo un elemento decorativo, il fermacravatta ha ...

Come indossare gli zoccoli : prontuario per le clogs addicted : Gli zoccoli, o clogs, Come li chiamano le fashion addicted, sono un capo decisamente controverso. Qualche settimana fa ho fatto un sondaggio sulla mie stories Instagram e la stragrande maggioranza ha risposto che non piacciono… eppure se ne vedono tantissimi in giro! Come la penso? Penso che sono il classico capo con cui bisogna vedersi, sentirsi a proprio agio. In una parola, bisogna saperli portare. Con questo post cercherò di darvi ...

Come indossare il piumino : è tornata la puffer jacket : Il piumino, per un lungo periodo, è stato considerato un capo da tenere nell’armadio e da indossare solo ed esclusivamente in caso di strettissima necessità, quando le temperature diventavano intollerabili e preferibilmente senza farsi vedere più di tanto. Insomma, il piumino era l’antifashion. La novità è che da qualche stagione, è tornato alla ribalta: adesso si chiama puffer jacket ed è più cool che mai. Vediamo Come ...

Come indossare gli anfibi : 4 consigli di stile : Gli anfibi son un capo unisex, che spesso divide le folle. C’è chi li ama alla follia e non potrebbe vivere senza e chi invece li usa con parsimonia, o non li usa proprio perchè non li sopporta. Io mi colloco nel mezzo, nel senso che trovo che siano un bell’accessorio, ma che va saputo portare, perchè non sempre valorizza chi le indossa. Detto questo, vediamo quattro look a cui ispirarci. Come indossare gli anfibi, 4 consigli di ...

Come indossare il cappotto : un classico da portare più spesso! : Il cappotto è un capo indispensabile per l’autunno inverno, perchè sta bene davvero con tutto. Per la mia esperienza, so che in tante non lo usate perchè lo ritenete difficile da abbinare, ma con questo post spero di riuscire a farvi cambiare idea! Come indossare il cappotto: con la gonna E’ raffinatissimo, indipendentemente dal colore della gonna e del cappotto. L’unica accortezza è che il cappotto deve essere più lungo della ...

Morbido Come la pietra - ecco il marmo da indossare : Il processo di lavorazione si ispira ai principi dell'economia circolare, valorizzando gli scarti e sfruttando processi di lavorazione a minor impatto ambientale. 'I microfilm Veromarmo sfruttano le ...