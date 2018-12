Carburanti | calo di fine anno

Carburanti : Staffetta Quotidiana - prezzi in calo sulla rete : Giro di ribassi nel fine settimana, dopo la mossa di Eni di venerdì. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana , IP, Italiana Petroli e Q8 hanno ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta , rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 14mila ...

Carburanti - costi in calo con il prezzo del petrolio in discesa : MILANO - I cali del petrolio che preoccupano le aziende del settore, fanno bene agli automobilisti alla pompa di benzina: non si fermano i ribassi sulla rete Carburanti italiana. Con le quotazioni dei ...