Capodanno in piazza | da Gabbani a Capossela | il 2018 si chiude a suon di musica

Il Grande fratello per il Capodanno magico in piazza Castello : Interdetti contenitori in vetro, lattine, spray, compresi quelli urticanti, e altri oggetti dalla potenziale pericolosità, al Masters of Magic World Tour, uno degli spettacoli di illusionismo più ...

Capodanno a Modica : si balla in piazza : piazza Matteotti a Modica diventa una discoteca all’aperto a partire dalle 23 e fino alle 2 di notte con Dj Jump, Haiducii, Sabrina Ganzer, Djset Veca

Capodanno in Liguria - le feste in piazza : Nel capoluogo ligure non solo l’evento clou di De Ferrari: tra le alternative spettacoli comici, mostre d’arte e luna park. Gli appuntamenti nelle altre città

Pozzallo festeggia Capodanno in piazza con Roy Paci : Pozzallo festeggerà il Capodanno in piazza con Roy Paci. Il sindaco ha spiegato il senso dell'iniziativa e annuncia iniziative il 19 gennaio

Capodanno in piazza : una serata ricca di eventi in Provincia di Savona : Cosa fare a Capodanno? Ecco gli eventi in programma questa sera in Provincia di Savona. Savona: proiezioni sui muri della Fortezza del Priamar visibili dalla strada. Alle ore 24 spettacolo pirotecnico ...

Capodanno IN MUSICA IN ABRUZZO : CONCERTI E FESTE DI PIAZZA NELLE QUATTRO PROVINCE : E ancora a Lanciano, con tanti promettenti band sul palco, e a Guardiagrele, in PIAZZA Santa Maria Maggiore, con animazione e spettacoli aerei a cura degli artisti di Evolutionart. Serata di San ...

Capodanno 2019 Bologna - festa in piazza per 10mila. La guida : piazza Maggiore dove, dopo i recenti fatti di cronaca, viene riproposta la formula del numero contingentato degli accessi , 10mila presenti, con coupon da restituire ai varchi, e introdotto il divieto di portare spray urticanti. L'accesso a ...

Il Capodanno in piazza Cosa fare il 31 dicembre : L'arrivo del nuovo anno sarà all'insegna del divertimento, tra feste in piazza, musica, spettacoli teatrali e cenoni. Il Capodanno in piazza A Palermo il 31 dicembre, sul palcoscenico di fronte al Teatro Politeama, andrà in scena dalle 20.30 il concerto dei Tamuna, a seguire i Tre Terzi, ...

Capodanno in Toscana : Britti a Siena - Rondelli a Livorno e altri eventi in piazza : Tra i principali eventi di Capodanno in piazza in Toscana per salutare l'arrivo del 2019 figurano concerti musicali, spettacoli di cabaret, esibizioni di comici e altre iniziative per persone di ogni età. A tale proposito, ovvero per essere delle kermesse plurigenerazionali, molte feste dell'ultimo dell'anno si svolgono in due parti: la prima parte, fino alla mezzanotte, è più mirata all'intrattenimento delle famiglie, mentre la seconda parte, ...

Capodanno ad Arezzo : in Piazza Sant'Agostino festa con Dj Set - The Partners in Crime e Pau : La sera di lunedì 31 dicembre la consueta location di Piazza Sant'Agostino ospiterà i festeggiamenti del Capodanno 2019 ad Arezzo. Come succede spesso per questo tipo di manifestazioni popolari, anche il Veglione di San Silvestro aretino prevede di svolgersi in due fasi: la prima più orientata allo svago e al divertimento delle famiglie, mentre la seconda più rivolta ad una platea giovanile. Gli artisti protagonisti della serata, condotta da ...

Capodanno in piazza a Catania : iniziative - divieti - viabilità e trasporto pubblico : ... unità di personale a cui i partecipanti potranno fare riferimento, nell'ottica della collaborazione ai fini dell'ordinario svolgimento degli spettacoli. BRT bus Capodanno Catania concerto divieti ...

Tutto pronto per il Capodanno a piazza della Rocca : Nei suoi spettacoli tante battute e gag frizzanti, perfettamente adatte ad intrattenere un pubblico variegato di tutte le età. Ed è proprio questo l'obiettivo dell'evento gratuito organizzato dal ...

Capodanno in piazza a Pordenone : Capodanno in piazza a Pordenone piazza XX Settembre Pordenone PN Il 31/12/18 Vedi Calendario Spettacoli >>> in calendario Marino Salvador - nuovi lavori Udine Marino Salvador nel presentare i nuovi ...

Capodanno 2019 : i concerti in piazza del 31 dicembre : Capodanno 2019: i concerti in piazza del 31 dicembre2. Vinicio Capossela - Roma3. Benji & Fede - Bari4. Baby K - Firenze5. Francesco Renga - Firenze6. Francesco Gabbani - Milano7. Antonello Venditti - Otranto8. Gianna Nannini - Castelsardo9. Måneskin - Olbia10. «L' Anno che verrà» - Matera11. Max Gazzè - Salerno12. Clementino - Salerno13. I Ministri - Prato14. J-Ax - Pescara15. Nek - Rimini16. The Kolors - Sanremo17. Subsonica - CagliariTra ...